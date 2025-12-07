Giải ngân thuộc nhóm thấp, Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu xử lý trách nhiệm

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu rà soát, điều chuyển, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân cố tình gây cản trở thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ bàn giao mặt bằng thi công chậm, làm ảnh hưởng tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân.

Năm 2025, Cần Thơ được giao vốn kế hoạch đầu tư công hơn 28.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính tới hết tháng 11 mới giải ngân được hơn 11.900 tỷ đồng, đạt hơn 41% kế hoạch Thủ tướng giao, và đạt hơn 39% kế hoạch HĐND thành phố giao. Cần Thơ thuộc nhóm 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công dưới mức bình quân chung cả nước (57,9%), đứng cuối trong 6 thành phố trực thuộc trung ương và thứ 22/34 tỉnh, thành cả nước.

Công trường dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7) tại Cần Thơ.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở ngành, xã phường quyết tâm, kiên trì mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2025. Trong đó, các đơn vị phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các giải pháp tạo đột phá, trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Các sở ngành cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra thực địa, đặc biệt dự án trọng điểm, vốn lớn, nhằm xử lý kịp thời các điểm nghẽn. Các chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu yếu năng lực; lập phương án triển khai giải ngân hàng tuần từ nay đến cuối năm, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực thi công. Rà soát, điều chuyển, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân cố tình gây cản trở thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND xã, phường có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, thi công hoàn thành các dự án, công trình trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ bàn giao mặt bằng thi công chậm, làm ảnh hưởng tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời những cơ quan, đơn vị thực hiện tích cực, tiêu biểu; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11 mới đây, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên cho biết, sau hơn 5 tháng kể từ khi hợp nhất, các chỉ tiêu kinh tế của thành phố đều có sự tăng trưởng. Tuy nhiên, tăng trưởng không đạt yêu cầu, giải ngân đầu tư công còn thấp...

Ông Tuyên yêu cầu các ngành, các cấp cần rà soát các chỉ tiêu ngành mình để tập trung làm cho hoàn thành, trong đó ưu tiên điều chỉnh quy hoạch, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc, xử lý ngay các hồ sơ chậm trễ. Các phó chủ tịch UBND thành phố trực tiếp theo dõi từng ngành, chỉ đạo sâu sát, những nội dung đủ cơ sở phải quyết ngay, không để kéo dài.