Lý do cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ngập úng khi mưa lớn

TPO - Sở Xây dựng TPHCM cho biết trận mưa chiều 1/10 có lượng mưa gần gấp đôi khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước, khiến đường Trường Sơn - khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất bị đọng nước, ảnh hưởng giao thông.

Chiều 8/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Sở Xây dựng TPHCM đã có thông tin phản hồi câu hỏi của PV Tiền Phong về nguyên nhân gây ngập tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất trong trận mưa chiều 1/10.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trong trận mưa chiều 1/10, đường Trường Sơn - lối vào nhà ga T1 và T2 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất - ghi nhận tình trạng ngập nước với độ sâu khoảng 10-15cm. Nước đọng trên mặt đường làm giảm tốc độ di chuyển của phương tiện, khiến tình trạng ùn ứ gia tăng. Tuy nhiên, nước đã rút hết trong thời gian mưa.

Hệ thống thoát nước hiện nay tại khu vực được thiết kế để đáp ứng lượng mưa 85,3mm trong 3 giờ. Trong khi đó, trận mưa ngày 1/10 ghi nhận lượng mưa 155,2mm trong khoảng 3 giờ 5 phút, từ 16h25 đến 19h30, tại trạm Dương Quảng Hàm.

Như vậy, lượng mưa thực tế cao hơn khoảng 82% so với khả năng tiêu thoát theo thiết kế.

Đường Trường Sơn ngập úng sau mưa lớn. (Ảnh tư liệu)

Khi xuất hiện mưa lớn, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM thuộc Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM tổ chức ứng trực tại các điểm có nguy cơ ngập.

Các đơn vị đã vớt rác tại miệng thu nước, mở các nắp hầm ga để tăng khả năng thoát nước, lắp dựng hàng rào cảnh báo. Lực lượng chức năng cũng phối hợp với Cảnh sát giao thông hướng dẫn phương tiện, hạn chế xe đi vào khu vực đang ngập trong thời gian mưa lớn.

Để tăng khả năng thoát nước cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Xây dựng TPHCM cho biết Thành phố đang triển khai hai dự án.

Trong đó, dự án cải tạo kênh A41 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Dự án xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường kênh Hy Vọng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Hai dự án được kỳ vọng cải thiện khả năng tiêu thoát nước cho khu vực quanh sân bay, nơi thường xuyên chịu áp lực giao thông và thoát nước sau các trận mưa lớn.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, để chủ động phòng ngừa, ứng phó với thời tiết xấu trong mùa mưa bão năm 2026, cảng đã triển khai nhiều phương án nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Theo đó, cảng thường xuyên thông báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm đến các đơn vị, bộ phận liên quan. Toàn bộ phương tiện, trang thiết bị mặt đất không phục vụ tàu bay được di chuyển về vị trí đỗ quy định, tránh xa khu vực tàu bay.

Đối với hệ thống thoát nước, đơn vị tổ chức nạo vét kênh mương chảy qua khu vực cảng nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước chung. Lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai cũng được rà soát, bổ sung để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh và chi viện cho các đơn vị khi cần thiết.