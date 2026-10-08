Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 8 - 9/10.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào trên cương vị hiện tại. Thủ tướng Lê Minh Hưng là một trong những vị khách cấp cao đầu tiên được Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiếp đón trên cương vị mới.

Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với Lào trong chính sách đối ngoại; góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng đứng trên bục danh dự làm lễ chào cờ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thành phần đoàn Việt Nam tham dự lễ đón. Ảnh: VGP