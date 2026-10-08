Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

CLIP: Mưa như trút, nhiều tuyến phố phía nam Đà Nẵng ngập sâu

Hoài Văn

TPO - Mưa lớn kéo dài từ sáng 8/10 khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía nam TP Đà Nẵng ngập nước, có nơi ngập sâu gần nửa mét, khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên chiều 8/10, các tuyến đường như Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh… thuộc các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch (TP Đà Nẵng) ngập sâu cục bộ. Cá biệt xuất hiện nhiều điểm ngập cả nửa mét tại một số thời điểm. Nhiều người đi xe máy phải di chuyển lên vỉa hè để tránh các đoạn ngập.

Nhiều tuyến phố phía nam TP Đà Nẵng ngập sâu sau mưa lớn.
tp-mua-ngap-7646.jpg
Nhiều tuyến phố ngập sâu

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã huy động cán bộ, chiến sĩ theo dõi, phân luồng và hướng dẫn người dân qua các khu vực ngập nước.

Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ đưa các xe máy bị chết máy do ngập nước đến vị trí an toàn để người dân thuận tiện sửa chữa.

tp-mua-ngap-2049.jpg
tp-mua-ngap-2049.jpg
Phương tiện chật vật lưu thông trên các tuyến đường ngập nước

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, lúc 15h30 ngày 8/10, trong 24 giờ qua, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 7/10 đến 13h ngày 8/10 phổ biến 50-130 mm; riêng khu vực đồng bằng ven biển phía nam phổ biến 100-200 mm.

Một số nơi có lượng mưa rất lớn như Xuân Bình 281,6 mm, Tam Kỳ 259,4 mm và Tam Trà 370,4 mm.

Dự báo từ chiều tối 8/10 đến sáng sớm 9/10, các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại vùng đồng bằng ven biển phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150 mm; vùng núi phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

tp-mua-ngap-1205.jpg
tp-mua-ngap-6331.jpg
tp-mua-ngap-4612.jpg
Đường"hóa sông", lực lượng chức năng phải túc trực hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Xem thêm

#Đà Nẵng #ngập lụt #mưa lớn #an toàn giao thông #cứu hộ #thời tiết #lũ quét

Cùng chuyên mục

Lý do cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ngập úng khi mưa lớn

Lý do cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ngập úng khi mưa lớn

TPO - Sở Xây dựng TPHCM cho biết trận mưa chiều 1/10 có lượng mưa gần gấp đôi khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước, khiến đường Trường Sơn - khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất bị đọng nước, ảnh hưởng giao thông.

Cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027

Cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027

TPO - Dự án Cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 27.050 tỷ đồng, được thiết kế kết hợp đường bộ và đường sắt, trong đó đường bộ 6 làn xe cao tốc nằm ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới. Dự án dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2031.

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

TPO - Phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) qua hình ảnh, tín hiệu điều khiển và tọa độ trên ra đa, bộ đội phòng không có thể triển khai chế áp điện tử. Với mục tiêu có khả năng vượt qua hệ thống này, lực lượng tên lửa sẵn sàng tham gia xử lý theo lệnh, bảo vệ vùng trời sân bay quốc tế Nội Bài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Trung Quốc

TPO - Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc từ ngày 11 - 15/10.

Hàng nghìn tấn rác phát sinh mỗi ngày, Cần Thơ xử lý ra sao?

Hàng nghìn tấn rác phát sinh mỗi ngày, Cần Thơ xử lý ra sao?

TPO - Cần Thơ hiện có 29 bãi rác lộ thiên đang tiếp nhận khoảng 210 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, trong đó 7 bãi đã quá tải, 6 bãi sắp đầy. Trong khi đó, nhiều khu xử lý chất thải đã ngừng hoạt động vẫn còn tồn lưu lượng rác rất lớn.

Đoàn Thanh niên xã Bảo Thắng tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân Ảnh: CTV

Đưa tri thức số đến bản làng

TP - Căng mình vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng đến từng nhà, kiên trì “cầm tay chỉ việc” giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ và dịch vụ công trực tuyến, chị Bàn Thị Đào (dân tộc Dao) - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đang biến chuyển đổi số từ một khái niệm xa lạ thành những kỹ năng thiết thực trong đời sống người dân vùng xa.

Huế mưa trắng trời, lũ sông Hương vượt báo động 1

Huế mưa trắng trời, lũ sông Hương vượt báo động 1

TPO - Sau nhiều ngày hứng lượng mưa rất lớn, mực nước sông Hương tại TP. Huế đã vượt báo động 1. Trong khi đó, mưa to đến rất to được dự báo tiếp diễn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe