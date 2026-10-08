Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phú Thọ thu hồi hơn 1 tỷ đồng chi sai cho một cá nhân nghỉ hưu trước tuổi

Đức Anh

TPO - Rà soát việc giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tỉnh Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp tại Hòa Bình (cũ) không đúng đối tượng. Trong đó, một trường hợp phải hoàn trả hơn 1 tỷ đồng ngân sách.

Tại buổi Họp báo thông tin tình hình Kinh tế - Xã hội, Quý 3 năm 2026 được tổ chức ngày 8/10, ông Trần Văn Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, cho biết, qua rà soát việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025, tỉnh Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp tại Hòa Bình (cũ) không đảm bảo đúng đối tượng. Trong đó, một trường hợp phải điều chỉnh mức hỗ trợ và hoàn trả hơn 1 tỷ đồng cho ngân sách.

1791431466551-2942754025161151416-2942754025161151416-f8ca1264243277e8f6e1c13759ce35ad-5212.jpg
Ông Trần Văn Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ thông tin việc rà soát thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14/8/2026 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản số 16363/UBND-TH ngày 20/8/2026, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tự kiểm tra, tập trung rà soát việc giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, đúng quy định.

Theo Sở Nội vụ Phú Thọ, qua rà soát, việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ theo các nghị định trên cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra đã phát hiện 15 trường hợp được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt nghỉ việc nhưng khi đối chiếu với các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ không đảm bảo đúng đối tượng theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP. Trong 15 trường hợp này có 13 trường hợp thuộc cấp tỉnh và 2 trường hợp thuộc cấp xã.

Trong 15 trường hợp này có 14 trường hợp được UBND tỉnh Phú Thọ đưa ra khỏi danh sách do xác định không đúng đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo quy định. Cụ thể, có 3 người đã nghỉ hưu đúng tuổi; 8 người tiếp tục làm việc; 2 người nghỉ việc theo hợp đồng lao động và 1 người chuyển ngành đến làm việc tại cơ quan Công an tỉnh. Các trường hợp này chưa được cấp kinh phí nên không phát sinh việc thu hồi ngân sách.

Đáng chú ý, 1 trường hợp vẫn thuộc diện được nghỉ hưu trước tuổi nhưng thời gian nghỉ hưu sớm được điều chỉnh từ 7 năm 8 tháng xuống còn 2 năm 5 tháng. Theo đó, mức kinh phí hỗ trợ đối với trường hợp này được điều chỉnh từ 2,255 tỷ đồng xuống còn hơn 1,239 tỷ đồng, giảm hơn 1,016 tỷ đồng. UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 9/12/2025 để thu hồi số tiền 1,016 tỷ đồng.

Theo báo cáo số 1794/LNKL-HCTH ngày 22/8/2026 của Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (nơi người này làm việc trước đây), việc thu hồi khoản tiền này về ngân sách Nhà nước đã hoàn thành.

Như vậy, qua rà soát, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời đưa 15 trường hợp không đảm bảo đúng đối tượng ra khỏi danh sách được hưởng chính sách. Trong đó, 14 trường hợp chưa được cấp kinh phí nên không phải thu hồi; một trường hợp được điều chỉnh mức hưởng và đã hoàn trả hơn 1 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Xem thêm

#Phú Thọ #Chế độ chính sách #Rà soát đối tượng #Thu hồi ngân sách #Nghị định 178/2024

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Cần Thơ nói về vướng mắc máy xạ trị 126 tỷ đồng liên quan Công ty Việt Mỹ

Chủ tịch Cần Thơ nói về vướng mắc máy xạ trị 126 tỷ đồng liên quan Công ty Việt Mỹ

TPO - Máy xạ trị trị điều trị bệnh ung thư giá 126 tỷ đồng đã đưa về lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nhưng chưa thể vận hành do vướng thủ tục liên quan nhà thầu là Công ty Việt Mỹ. Cần Thơ đang chờ hướng dẫn của Bộ Công an để tháo gỡ thủ tục, sớm đưa máy vào hoạt động.

Trung ương quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài

Trung ương quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 26, Trung ương thông qua Nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ; đồng thời thông qua Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”. Nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ lựa chọn, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ.

Lý do cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ngập úng khi mưa lớn

Lý do cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ngập úng khi mưa lớn

TPO - Sở Xây dựng TPHCM cho biết trận mưa chiều 1/10 có lượng mưa gần gấp đôi khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước, khiến đường Trường Sơn - khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất bị đọng nước, ảnh hưởng giao thông.

Cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027

Cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027

TPO - Dự án Cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 27.050 tỷ đồng, được thiết kế kết hợp đường bộ và đường sắt, trong đó đường bộ 6 làn xe cao tốc nằm ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới. Dự án dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2031.

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

TPO - Phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) qua hình ảnh, tín hiệu điều khiển và tọa độ trên ra đa, bộ đội phòng không có thể triển khai chế áp điện tử. Với mục tiêu có khả năng vượt qua hệ thống này, lực lượng tên lửa sẵn sàng tham gia xử lý theo lệnh, bảo vệ vùng trời sân bay quốc tế Nội Bài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Trung Quốc

TPO - Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc từ ngày 11 - 15/10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe