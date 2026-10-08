Phú Thọ thu hồi hơn 1 tỷ đồng chi sai cho một cá nhân nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Rà soát việc giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tỉnh Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp tại Hòa Bình (cũ) không đúng đối tượng. Trong đó, một trường hợp phải hoàn trả hơn 1 tỷ đồng ngân sách.

Tại buổi Họp báo thông tin tình hình Kinh tế - Xã hội, Quý 3 năm 2026 được tổ chức ngày 8/10, ông Trần Văn Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, cho biết, qua rà soát việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025, tỉnh Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp tại Hòa Bình (cũ) không đảm bảo đúng đối tượng. Trong đó, một trường hợp phải điều chỉnh mức hỗ trợ và hoàn trả hơn 1 tỷ đồng cho ngân sách.

Ông Trần Văn Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ thông tin việc rà soát thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14/8/2026 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản số 16363/UBND-TH ngày 20/8/2026, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tự kiểm tra, tập trung rà soát việc giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, đúng quy định.

Theo Sở Nội vụ Phú Thọ, qua rà soát, việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ theo các nghị định trên cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra đã phát hiện 15 trường hợp được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt nghỉ việc nhưng khi đối chiếu với các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ không đảm bảo đúng đối tượng theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP. Trong 15 trường hợp này có 13 trường hợp thuộc cấp tỉnh và 2 trường hợp thuộc cấp xã.

Trong 15 trường hợp này có 14 trường hợp được UBND tỉnh Phú Thọ đưa ra khỏi danh sách do xác định không đúng đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo quy định. Cụ thể, có 3 người đã nghỉ hưu đúng tuổi; 8 người tiếp tục làm việc; 2 người nghỉ việc theo hợp đồng lao động và 1 người chuyển ngành đến làm việc tại cơ quan Công an tỉnh. Các trường hợp này chưa được cấp kinh phí nên không phát sinh việc thu hồi ngân sách.

Đáng chú ý, 1 trường hợp vẫn thuộc diện được nghỉ hưu trước tuổi nhưng thời gian nghỉ hưu sớm được điều chỉnh từ 7 năm 8 tháng xuống còn 2 năm 5 tháng. Theo đó, mức kinh phí hỗ trợ đối với trường hợp này được điều chỉnh từ 2,255 tỷ đồng xuống còn hơn 1,239 tỷ đồng, giảm hơn 1,016 tỷ đồng. UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 9/12/2025 để thu hồi số tiền 1,016 tỷ đồng.

Theo báo cáo số 1794/LNKL-HCTH ngày 22/8/2026 của Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (nơi người này làm việc trước đây), việc thu hồi khoản tiền này về ngân sách Nhà nước đã hoàn thành.

Như vậy, qua rà soát, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời đưa 15 trường hợp không đảm bảo đúng đối tượng ra khỏi danh sách được hưởng chính sách. Trong đó, 14 trường hợp chưa được cấp kinh phí nên không phải thu hồi; một trường hợp được điều chỉnh mức hưởng và đã hoàn trả hơn 1 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.