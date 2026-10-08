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Mưa không ngớt, Đà Nẵng ngừng tham quan bán đảo Sơn Trà, sẵn sàng xe thiết giáp lội nước

Thanh Hiền

TPO - Dự báo Đà Nẵng sẽ còn mưa to đến rất to, có nguy cơ sạt lở, lũ quét gây mất an toàn cho người dân và du khách.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 8/10, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay đơn vị đã thông báo tạm dừng hoạt động tham quan bán đảo Sơn Trà.

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Sơ tán người dân khỏi vùng ngập.

Theo BQL, dự báo Đà Nẵng sẽ mưa to đến rất to, có nguy cơ sạt lở, lũ quét từ ngày 8 - 9/10. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, đơn vị tạm dừng hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn cho đến khi có thông báo mới.

Ghi nhận chiều cùng ngày, tại Đà Nẵng mưa vẫn không ngớt, nhiều thời điểm mưa to. Một số khu vực, tuyến đường trên địa bàn bị ngập. Riêng tại xã Núi Thành, nhiều thôn bị ngập từ trưa. Trong khi đó, tại xã Trà Linh xảy ra sạt lở ở một số địa điểm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng bố trí 5 tổ công tác với gần 130 đồng chí tại các địa bàn để phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, Bộ CHQS thành phố thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội gần 20 người cùng phương tiện, trang bị. Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

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Lực lượng chức năng sẵn sàng phương tiện ứng phó với các tình huống thiên tai.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, thấp trũng, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bố trí lực lượng canh gác, không cho người dân và các phương tiện đi lại, đánh bắt cá tại các khu vực nguy hiểm trên sông, suối, vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi...

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#Mưa lớn #Đà Nẵng #ngừng tham quan #bán đảo Sơn Trà #xe thiết giáp lội nước #ngập lũ #sơ tán #Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng

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