Transerco tổng kết thi đua, vinh danh 77 gương sáng xe buýt Thủ đô

Đợt thi đua năm 2026 được phát động từ ngày 30/7 với chủ đề “Lao động giỏi – Năng suất cao – Thu nhập tốt”. Phong trào nhanh chóng lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống, tạo khí thế sôi nổi tại ba khối thi đua: Vận tải hành khách công cộng, các đơn vị kinh doanh và Văn phòng cơ quan Tổng công ty. Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đổi mới quản trị và đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

﻿ Các cá nhân được vinh danh tại Lễ Tổng kết Đợt thi đua cao điểm của Transerco.

Bám sát 103 tiêu chí thuộc 6 nhóm nội dung, đợt thi đua trong lĩnh vực xe buýt ghi nhận chuyển biến rõ nét. Điểm nhấn nổi bật là dấu ấn chuyển đổi xanh khi các đơn vị khẩn trương đưa hơn 50 xe buýt điện vào vận hành trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50; đồng thời chuẩn bị chuyển đổi thêm hơn 20 tuyến với trên 275 xe buýt điện, hướng tới nâng tỷ lệ phương tiện năng lượng sạch vượt 51% trong năm 2026.

Nhờ siết chặt kỷ luật và nâng cao văn hóa ứng xử, toàn mạng lưới ghi nhận 78/78 tuyến buýt được cộng điểm thưởng, 61 tuyến đạt tỷ lệ điểm từ 100% trở lên. Tổng đài chăm sóc khách hàng tiếp nhận 3.437 thông tin khen ngợi (tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025), trong đó có 876 trường hợp nhân viên trao trả lại tài sản hành khách để quên. Đã có 26 câu chuyện đẹp về lái xe, phụ xe tận tâm được báo chí phản ánh, lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu như hành động phụ xe tuyến 54 kịp thời cõng hành khách ngất xỉu đi cấp cứu, hay nhân viên tuyến BRT01 trao trả hành lý chứa tiền và tài sản trị giá 200 triệu đồng cho người đánh rơi.

Các thí sinh tranh tài phần thi kiến thức và xử lý tình huống phục vụ hành khách tại Hội thi “Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2026”.

Điểm nhấn trong đợt thi đua là Hội thi “Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2026” lần thứ 3, với sự tham gia của công nhân lái xe, nhân viên phục vụ và nhân viên bộ phận kế hoạch điều độ. Nội dung thi tập trung vào kiến thức nghiệp vụ, văn hoá phục vụ, an toàn giao thông, kỹ năng ứng xử và xử lý tình huống phục vụ hành khách.

Song hành với hội thi, năm 2026 đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp Transerco duy trì bình xét các giải thưởng thường niên: “Vô lăng vàng”, “Nhân viên phục vụ xe buýt tiêu biểu” và “Thợ sửa chữa giỏi”. Dịp này, 77 cá nhân xuất sắc đại diện cho hơn 3.000 người lao động đã được vinh danh. Đặc biệt, có 4 cá nhân vinh dự đón nhận danh hiệu “Người tốt – Việc tốt” cấp thành phố do Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng.

Khép lại đợt thi đua, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng công ty đã trao tổng cộng 724 giải thưởng các loại cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiếp tục tạo động lực đưa xe buýt Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và thân thiện.