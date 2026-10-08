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Hơn 5.000 chỗ trống tại 2 khu nhà ở sinh viên lớn nhất Hà Nội

Trần Hoàng

TPO - Riêng hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân - Tứ Hiệp có tổng cộng 12.888 chỗ ở theo thiết kế, trong đó 7.881 chỗ đang được cho thuê và 5.007 chỗ còn trống, tương đương gần 39% tổng số chỗ ở được thống kê.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai tình hình cho thuê trong tháng 9/2026 tại hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, Pháp Vân - Tứ Hiệp và khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng. Đáng chú ý, hai khu nhà ở sinh viên hiện còn tổng cộng 5.007 chỗ trống, trong khi khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng gần như đã được lấp đầy.

Theo số liệu công bố từ ngày 1 đến hết ngày 30/9, Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, phường Từ Liêm có quy mô thiết kế 7.368 chỗ ở, với 6 chỗ/căn hộ. Hiện 4.945 chỗ đã được cho thuê, còn 2.423 chỗ trống. Tỷ lệ chỗ ở đã được sử dụng đạt khoảng 67%.

Tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, trong tổng số 5.520 chỗ ở theo thiết kế, hiện 2.936 chỗ đã được cho thuê và 2.584 chỗ còn trống. Với quy mô 8 chỗ/căn hộ, số chỗ đang được sử dụng mới chiếm khoảng 53%.

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Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở

Số liệu tại Pháp Vân - Tứ Hiệp chưa bao gồm tòa A1, được Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng từ UBND phường Yên Sở đầu năm 2026 và đang thực hiện các bước cải tạo, sửa chữa. Ngoài ra, 156 căn hộ tại tòa A5 đang được bố trí phục vụ tạm cư cũng không được tính vào số liệu trên.

Như vậy, riêng hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân - Tứ Hiệp có tổng cộng 12.888 chỗ ở theo thiết kế, trong đó 7.881 chỗ đang được cho thuê và 5.007 chỗ còn trống, tương đương gần 39% tổng số chỗ ở được thống kê. Trong đó, tỷ lệ chỗ trống tại Pháp Vân - Tứ Hiệp cao hơn đáng kể so với Mỹ Đình II.

Ở chiều ngược lại, tình hình cho thuê tại Khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng, phường Việt Hưng gần như kín chỗ. Trong tổng số 515 căn hộ theo thiết kế, 510 căn đang được cho thuê, chỉ còn 5 căn trống, tương đương tỷ lệ lấp đầy khoảng 99%.

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