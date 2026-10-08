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TPHCM làm rõ trách nhiệm xử lý hồ sơ đất đai quá hạn cho dân

Duy Quang

TPO - Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho rằng, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cao. Do đó, ông Thắng yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm đến từng khâu. Các đơn vị phải rà soát, phân loại toàn bộ hồ sơ đang quá hạn. Xác định nguyên nhân, cán bộ và lãnh đạo phụ trách, đồng thời xác định thời hạn giải quyết đối với từng hồ sơ hoặc nhóm hồ sơ.

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, trong 9 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã giải quyết 967.654 hồ sơ các loại. Trong đó, cấp 610.082 giấy chứng nhận, 313.049 hồ sơ tạo nguồn thu cho ngân sách 32.978 tỷ đồng từ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Thông qua Tổ công tác 1645, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã tham mưu, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tổ chức 150 cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Qua đó, 289 dự án được tháo gỡ, tương đương 191.841 căn nhà dự kiến được cấp giấy chứng nhận.

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Trong 9 tháng đầu năm, toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã giải quyết 967.654 hồ sơ các loại.

Đến nay, cơ quan chức năng đã giải quyết 54.687 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với các dự án nhà ở. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn cũng được kéo giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Một số đơn vị đạt tỷ lệ giải quyết đúng hạn rất cao.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho rằng, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cao. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phải khẩn trương xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết hồ sơ trong thời gian tới.

Đặc biệt, đối với hồ sơ quá hạn, ông Thắng yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm đến từng khâu. Các đơn vị phải rà soát, phân loại toàn bộ hồ sơ đang quá hạn. Xác định nguyên nhân, cán bộ và lãnh đạo phụ trách, đồng thời xác định thời hạn giải quyết đối với từng hồ sơ hoặc nhóm hồ sơ.

Đối với hồ sơ quá hạn tại Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, phải phân công lãnh đạo theo dõi trực tiếp, ưu tiên xử lý các hồ sơ tồn đọng kéo dài và những hồ sơ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Ông Thắng yêu cầu, công việc thuộc thẩm quyền thì chủ động giải quyết. Việc cần phối hợp thì phải có người theo dõi, việc vượt thẩm quyền thì báo cáo lên trên, kèm phương án đề xuất, không để một hồ sơ tiếp tục tồn chỉ vì chưa có người đứng ra xử lý vướng mắc.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng yêu cầu giám đốc từng chi nhánh phải nắm chắc số lượng hồ sơ tồn kéo dài tại đơn vị mình. Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM phải đối chiếu, thống nhất số liệu, bảo đảm báo cáo phản ánh đúng thực tế.

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Đến nay, cơ quan chức năng đã giải quyết 54.687 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với các dự án nhà ở.

Theo ông Thắng, kế hoạch khắc phục phải thể hiện cụ thể số hồ sơ cần xử lý, thời hạn hoàn thành và kết quả thực hiện để Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có cơ sở kiểm tra, đánh giá.

Một vấn đề khác được ông Thắng lưu ý là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Hiện tỷ lệ hồ sơ được nộp trực tuyến trên toàn hệ thống mới đạt gần 44%, trong khi chỉ tiêu UBND TPHCM giao là 80%. Đáng chú ý, một số chi nhánh có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến dưới 10%.

Do đó, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu các chi nhánh có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp phải làm rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể. Nếu người dân chưa quen thao tác thì phải được hướng dẫn, nếu hệ thống phát sinh lỗi phải ghi nhận, phối hợp xử lý.

Đối với 3 tháng cuối năm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cụ thể hóa từng nhiệm vụ, gắn với người phụ trách, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Giám đốc các chi nhánh phải chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ tại đơn vị.

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