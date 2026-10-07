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Địa ốc

Solaria Rise chính thức cất nóc, đánh dấu cột mốc tiến độ mới tại Waterpoint

P.V

Ngày 07/10/2026, Solaria Rise – khu căn hộ cao tầng thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint – chính thức cất nóc, đánh dấu cột mốc hoàn thành phần kết cấu và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao nhà từ quý IV/2027.

Lễ Cất nóc Solaria Rise diễn ra với sự tham dự của đại diện Nam Long, đối tác Nhật Bản Nishi-Nippon Railroad (NNR), Tổng thầu Ricons, các đơn vị tư vấn, đối tác cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân tham gia triển khai dự án.

Đại diện Nam Long, các đối tác Nhật Bản, tổng thầu và các đơn vị đồng hành thực hiện nghi thức xúc cát tại Lễ cất nóc Solaria Rise
Đại diện Nam Long, các đối tác Nhật Bản, tổng thầu và các đơn vị đồng hành thực hiện nghi thức xúc cát tại Lễ cất nóc Solaria Rise

Solaria Rise gồm 4 tòa tháp với gần 700 căn hộ đa dạng loại hình sản phẩm từ Studio, 1 – 3 phòng ngủ và căn hộ sân vườn, được phát triển trong tổng thể đại đô thị tích hợp Waterpoint đã hiện hữu, hướng đến nhu cầu an cư của người trẻ và các gia đình tìm kiếm không gian nâng cấp chất lượng sống.

Trong bối cảnh ngành xây dựng và thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động, cột mốc “Lễ cất nóc” này là kết quả của quá trình phối hợp nghiêm túc, chặt chẽ giữa Chủ đầu tư, đối tác Nhật Bản NNR, Tổng thầu cùng các đơn vị tham gia dự án. Đại diện NNR ghi nhận những nỗ lực của Ricons trong công tác quản lý thi công và phối hợp triển khai, góp phần giúp dự án được thực hiện an toàn và bám sát tiến độ đề ra.

Ông Koji Haruyama – Tổng Giám đốc NNR phát biểu tại sự kiện
Ông Koji Haruyama – Tổng Giám đốc NNR phát biểu tại sự kiện

Ông Koji Haruyama – Tổng Giám đốc NNR Properties Việt Nam chia sẻ: “Đối với Nishi-Nippon Railroad, Solaria Rise là một phần quan trọng trong hành trình đồng hành cùng Nam Long phát triển Waterpoint trở thành một đại đô thị tích hợp. Chúng tôi kỳ vọng bốn tòa tháp với gần 700 căn hộ sẽ trở thành những tổ ấm hạnh phúc của cộng đồng cư dân trong tương lai – nơi mỗi người có thể tận hưởng một môi trường sống tiện nghi, gần gũi với thiên nhiên và xây dựng những kết nối bền chặt trong cộng đồng.”

Định hướng này gắn với tinh thần “Machizukuri” trong phát triển đô thị của Nhật Bản. Theo ông Koji Haruyama, Machizukuri không đơn thuần là xây dựng công trình, mà là kiến tạo một môi trường sống mang lại giá trị lâu dài và hạnh phúc cho cư dân. Lễ Cất nóc Solaria Rise đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình hiện thực hóa tinh thần ấy tại Waterpoint.

Đảm nhiệm vai trò Tổng thầu thi công, Ricons đã đồng hành cùng dự án trong điều kiện thị trường đối mặt với nhiều thách thức về chuỗi cung ứng, vật liệu, nhân công và chi phí đầu vào. Sau cột mốc cất nóc, dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện với những yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ và an toàn lao động.

“Mỗi hạng mục công việc được hoàn thiện không chỉ là việc hoàn thành một cam kết, mà là cách chúng ta hiện thực hóa triết lý kinh doanh giá trị thực của Nam Long song hành cùng uy tín chất lượng của Ricons. Để mỗi sản phẩm trao tay khách hàng là một không gian sống chỉn chu, vững chãi và trọn vẹn.” - đại diện Ricons chia sẻ tại Lễ cất nóc.

Phân khu cao tầng Solaria Rise thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích của đại đô thị Waterpoint
Phân khu cao tầng Solaria Rise thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích của đại đô thị Waterpoint

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, lãi suất và chi phí sinh hoạt tác động trực tiếp đến quyết định mua nhà, bài toán an cư của người mua ở thực không chỉ nằm ở việc lựa chọn một sản phẩm tốt, mà còn ở khả năng cân đối tài chính trong dài hạn. Đặc biệt với người trẻ và các gia đình trẻ đang tìm kiếm căn nhà đầu tiên hoặc muốn nâng cấp chất lượng sống, nhu cầu ngày càng thực tế hơn: một căn nhà có công năng phù hợp, chất lượng ổn định, môi trường an toàn, không gian xanh cùng hệ tiện ích giáo dục, thương mại, dịch vụ thuận tiện, nhưng đồng thời phải phù hợp với khả năng tích lũy và chi trả của gia đình.

Từ bài toán “sống tốt và sở hữu được”, Solaria Rise được phát triển hướng đến việc cân bằng giữa chất lượng sống và khả năng tiếp cận của người mua ở thực. Với mức giá từ khoảng 1,5 tỷ đồng/căn, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% đến khi nhận nhà; ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất cố định trong 15 tháng đầu. Lộ trình tài chính này góp phần giảm áp lực vốn ban đầu, giúp người mua chủ động cân đối ngân sách cho những nhu cầu thiết yếu khác của gia đình, đồng thời từng bước sở hữu một không gian sống trong đại đô thị Waterpoint.

Theo kế hoạch được đại diện NNR chia sẻ tại sự kiện, Solaria Rise dự kiến chào đón những cư dân đầu tiên vào Quý IV/2027. Cột mốc cất nóc ngày 07/10 là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện thực hóa những cam kết của Solaria Rise, đưa những sản phẩm căn hộ chất lượng chuẩn resort-living đến các gia đình trẻ có nhu cầu thực, để họ sớm an cư lạc nghiệp. Từ định hướng sản phẩm của Nam Long, kinh nghiệm phát triển đô thị của NNR đến năng lực thi công của Ricons, các bên đang cùng đưa dự án từ bản vẽ đến một không gian sống thực tế, để “Giá trị thực” được bảo chứng bằng chính tiến độ, chất lượng và những cam kết được thực thi.

#Solaria Rise #Waterpoint #cất nóc #bất động sản #dự án căn hộ #Nam Long

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