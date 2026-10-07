Người trẻ 'mở đường' thay đổi cách chọn nơi an cư

TPO - Việc người mua nhà sẵn sàng dịch chuyển ra khu vực vùng ven phản ánh xu thế tất yếu của một đô thị lớn như TPHCM, khi quỹ đất nội đô ngày càng cạn kiệt và giá nhà vượt quá sức mua của người dân. Khách hàng sẵn sàng đi xa hơn, giá nhà dễ tiếp cận và có nhiều lựa chọn hơn để đổi lấy không gian sống thoáng đãng, môi trường trong lành và diện tích rộng rãi.

Xu hướng mới

Anh Việt Dũng làm việc tại một đơn vị trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hoà, TPHCM. Gần 2 năm nay, anh chuyển từ căn phòng trọ ở trung tâm TPHCM về chung cư ở phường Dĩ An, TPHCM. Đi làm có xa hơn nhưng gia đình anh cảm thấy rất hài lòng.

“Dù có nợ ngân hàng nhưng sau khi chuyển về đây ở, tôi thấy lựa chọn của mình là sáng suốt. Không phải riêng tôi mà xu hướng bây giờ là coi trọng môi trường sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, tránh khói bụi nhưng vẫn tiện lợi, đầy đủ tiện ích và dễ tiếp cận nơi làm việc”, anh Dũng nói.

Nhà ở khu đô thị mới với mức giá phù hợp túi tiền hơn, dần trở thành sự lựa chọn phù hợp được đa số người mua.

Theo anh Dũng, trong tương lai khi hạ tầng kết nối các khu vực vệ tinh ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là khi các dự án hạ tầng đang được triển khai trên cả nước, như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, các tuyến metro, cao tốc… thì xu hướng làm việc ở nội thành, sống ở ngoại thành sẽ rõ nét hơn.

Anh Đức Bình làm việc ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhưng quê ở Cần Giờ. Anh Bình cho biết đang cân nhắc mua sản phẩm tại dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) và dự định chuyển về Cần Giờ sinh sống khi đại đô thị này hoàn thiện.

“Với những dự án lớn như cầu Bình Khánh, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao Rừng Sác của cao tốc Bến Lức - Long Thành... sẽ tạo điều kiện kết nối Cần Giờ với nhiều khu vực khác. Do đó, thời gian di chuyển từ Cần Giờ vào trung tâm TPHCM không còn là trở lực. Bất động sản Cần Giờ cũng sẽ tăng giá mạnh”, anh Bình nói.

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng của ‏Batdongsan.com.vn cho thấy, có tới 64% người đang ở thuê vẫn ấp ủ kế hoạch mua nhà trong vòng 1- 5 năm tới, 69% người sẵn sàng dịch chuyển ra khu vực vùng ven hoặc mua nhà các đô thị mới, 72% người mua nhà ở thực lựa chọn những khu vực có hạ tầng mới và khả năng kết nối giao thông tốt.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Tổng giám đốc Công ty H Holding khẳng định, người dân sẵn sàng dịch chuyển ra khu vực vùng ven hoặc mua nhà các đô thị mới. Xu hướng này đã từng bước hình thành và phát triển trong nhiều năm trở lại đây khi mà giá nhà tại TPHCM - đặc biệt là khu vực lõi trung tâm liên tục leo thang, thiết lập mặt bằng giá mới.

Nhà ở khu đô thị mới với mức giá phù hợp túi tiền hơn, dần trở thành sự lựa chọn phù hợp được đa số người mua. Những năm vừa qua đã có không ít những chủ đầu tư lớn nhỏ lựa chọn chiến lược từng bước chuyển hướng đầu tư ra các tỉnh vùng ven như Bình Dương (cũ), Long An (cũ), Đồng Nai, Cần Giờ…

Tương tự, ông Võ Hồng Thắng - Phó giám đốc DKRA Group cho rằng, người mua sẵn sàng dịch chuyển ra khu vực vùng ven phản ánh xu thế tất yếu của một đô thị lớn như TPHCM, khi quỹ đất nội đô ngày càng cạn kiệt và giá nhà vượt quá sức mua của đại đa số người dân.

Người mua sẵn sàng dịch chuyển ra khu vực vùng ven phản ánh xu thế tất yếu của một đô thị lớn như TPHCM.

“Xu hướng này tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản. Nhu cầu nhà ở không hề mất đi mà chỉ dần thay đổi tọa độ ra đa cực của TPHCM. Khách hàng sẵn sàng đi xa hơn nhưng giá nhà dễ tiếp cận và có nhiều lựa chọn hơn để đổi lấy không gian sống thoáng đãng, môi trường trong lành và diện tích rộng rãi”, ông Thắng nói.

Điều này buộc các chủ đầu tư phải thay đổi chiến lược, chuyển dịch từ việc tập trung vào lõi trung tâm sang phát triển các đại đô thị vệ tinh quy mô lớn. Các doanh nghiệp không thể chỉ bán một căn hộ đơn thuần, mà phải bán một hệ sinh thái đầy đủ tiện ích từ giáo dục, y tế, mua sắm đến vui chơi giải trí để thu hút cư dân về ở và giữ chân cư dân.

Thay đổi tư duy

Chứng kiến thị trường vận hành, ông Nguyễn Viết Hùng cho rằng, “tư duy sở hữu tài sản” đang từng bước được thay thế bởi “tư duy sở hữu giá trị sống”, bởi đây là một xu hướng tất yếu không chỉ mới hình thành ở nước ta mà đã phát triển trên toàn thế giới.

"Thay vì phải đấu tranh cho việc sở hữu từng tấc đất khu vực nội đô, trong các hẻm cụt, chật chội, không gian sống tù túng thì hiện nay với sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng, các khu đô thị TOD, người mua với tư duy sở hữu giá trị sống sẽ ưu tiên lựa chọn môi trường tốt cho sức khỏe, tinh thần nhờ vào mật độ cây xanh, chất lượng không khí, dịch vụ an ninh và tiện ích giáo dục, y tế cho con cái", ông Hùng nói.

Người dân ngày càng cởi mở và chủ động hơn trong việc lựa chọn không gian sống tại các khu vực ngoại thành hoặc giáp ranh.

Ông Võ Hồng Thắng cho rằng, thị trường đang chứng kiến một cuộc cách mạng về tâm lý và tư duy tiêu dùng. Trước đây, người Việt nặng tâm lý “tấc đất tấc vàng”, ưu tiên sở hữu nhà liền thổ bằng mọi giá dù diện tích nhỏ hoặc hẻm sâu, thiếu tiện ích.

Hiện nay, khi hạ tầng giao thông đô thị đang dần hoàn thiện, nhất là sự hình thành của các tuyến metro và hệ thống đường vành đai, cùng với sự phát triển của các khu căn hộ cao cấp, người mua nhà đã chuyển trọng tâm sang giá trị sống thực tế.

“Họ sẵn sàng chọn sống tại các khu đô thị có hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp, an ninh đảm bảo, cộng đồng văn minh và đầy đủ tiện ích ngay thềm nhà. Sở hữu nhà không chỉ là nắm giữ một mảnh giấy màu đỏ, mà là mua trọn gói chất lượng sống, thời gian di chuyển và trải nghiệm sống cho các thành viên trong gia đình mỗi ngày”, ông Thắng nói.

Thực tế đã chứng minh người dân TPHCM ngày càng cởi mở và chủ động hơn trong việc lựa chọn không gian sống tại các khu vực ngoại thành hoặc giáp ranh. Với sự phát triển của hạ tầng giao thông kết nối, khoảng cách tính bằng cây số nay đã được thay thế bằng thời gian di chuyển.