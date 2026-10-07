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Địa ốc

Shophouse, biệt thự sân gôn Đà Nẵng hút nhà đầu tư nhờ 'lợi nhuận kép'

P.V

Nằm trên trục Đà Nẵng - Hội An, liền kề tổ hợp sân gôn 36 hố và hệ sinh thái nghỉ dưỡng đã vận hành, shophouse, biệt thự Newtown Legend có nền tảng khai thác thương mại, lưu trú rõ nét cùng lợi thế tích sản từ quỹ đất thấp tầng hữu hạn.

Dòng khách chất lượng cao tạo nền tảng khai thác lưu trú

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 9,77 triệu lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt gần 5,16 triệu lượt, tăng hơn 28%; doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành vượt 34,7 nghìn tỷ đồng.

Sức cầu tăng rõ trong các mùa sự kiện, cụ thể 43 ngày diễn ra DIFF 2026 thành phố tiếp tục đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú. Công suất phòng tại khu vực Ngũ Hành Sơn đạt 95–98% trong đêm chung kết. Những con số này phản ánh sức cầu rõ nét đối với lưu trú, ẩm thực, mua sắm và các dịch vụ trải nghiệm trong mùa cao điểm tại Đà Nẵng.

Dãy shophouse Newtown Avenue trên trục thương mại nội khu, phù hợp phát triển F&amp;B, bán lẻ và dịch vụ du lịch.
Dãy shophouse Newtown Avenue trên trục thương mại nội khu, phù hợp phát triển F&B, bán lẻ và dịch vụ du lịch.

Newtown Legend nằm trên đại lộ Trường Sa, tuyến ven biển kết nối trung tâm Đà Nẵng với Hội An; cận biển, kề sông Cổ Cò và tiếp giáp Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa cùng Legend Danang Golf Resort. Tổ hợp sân gôn rộng hơn 350 ha có 36 hố, gồm hai sân do Jack Nicklaus và Greg Norman thiết kế, nhiều lần được Golf Digest xếp hạng trong Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới. Hệ sinh thái này giúp dự án tiếp cận dòng khách nghỉ dưỡng, golfer, chuyên gia, khách sự kiện và cộng đồng cư dân.

Trên nền nguồn cầu hiện hữu, shophouse được định vị là tài sản thương mại có công năng linh hoạt, phù hợp phát triển F&B, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ du lịch. Nhu cầu đến từ tuyến Đà Nẵng – Hội An, sân gôn, resort và cư dân nội khu, kết hợp chi tiêu theo mùa với nhu cầu thường nhật. Chủ sở hữu có thể lựa chọn tự vận hành hoặc cho thuê mặt bằng để tạo ra giá trị thực.

Biệt thự sân gôn hướng đến nhu cầu sở hữu và lưu trú giá trị cao, với tầm nhìn mở rộng ra thảm cỏ fairway xanh mát, không gian riêng tư và kết nối với hệ tiện ích gôn - nghỉ dưỡng phù hợp cho nhu cầu second home hoặc khai thác lưu trú dành cho golfer, chuyên gia và gia đình. Tinh thần “quiet luxury” của Newtown Legend được thể hiện qua cảnh quan, sự kín đáo và chất lượng trải nghiệm.

Quỹ đất hữu hạn tạo đà gia tăng giá trị dài hạn

Dòng tiền khai thác phản ánh hiệu quả giá trị thực tại và tính khan hiếm, pháp lý, hạ tầng sẽ quyết định triển vọng gia tăng giá trị tài sản dài hạn. Theo báo cáo quý II/2026 của DKRA Consulting ghi nhận nguồn cung sơ cấp nhà phố, biệt thự tại Đà Nẵng tăng 27%, nhưng phần lớn đến từ dự án quy mô đơn lẻ, trong khi phân khúc nhà phố và shophouse nghỉ dưỡng gần như không có nguồn cung mới.

Biệt thự Legacy Street liền kề fairway, không gian riêng tư trong hệ sinh thái gôn – nghỉ dưỡng.
Biệt thự Legacy Street liền kề fairway, không gian riêng tư trong hệ sinh thái gôn – nghỉ dưỡng.

Trong cấu trúc nguồn cung đó, Newtown Legend sở hữu tổ hợp thuộc tính khan hiếm: quỹ đất thấp tầng sở hữu lâu dài, trực diện fairway sân gôn quốc tế và nằm trên hành lang du lịch biển đắt giá. Nguồn cung căn hộ có thể tiếp tục gia tăng theo thời gian, nhưng quỹ đất gắn liền với một sân gôn 36 hố đã vận hành ổn định là tài nguyên hữu hạn. Tính giới hạn này trở thành bệ đỡ vững chắc cho giá trị tài sản trong chu kỳ dài hạn.

Triển vọng của dự án được mở rộng theo tiến trình phát triển của Đà Nẵng. Thành phố định hướng 16 tuyến đường sắt đô thị dài 294km; tuyến ưu tiên kết nối sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai được kỳ vọng cải thiện khả năng tiếp cận hành lang phía Nam. Bên cạnh đó, bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn hơn 2 tỷ USD đã được khởi động; Khu thương mại tự do Đà Nẵng quy mô khoảng 1.881 ha đã được thành lập; Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đang được triển khai. Các động lực kinh tế mới hướng tới thu hút doanh nghiệp, dòng vốn và lực lượng chuyên gia, qua đó mở rộng nhu cầu lưu trú, tiêu dùng và sở hữu tài sản chất lượng cao.

Từ khả năng khai thác nhờ hệ sinh thái đã vận hành và dư địa gia tăng giá trị của quỹ đất thấp tầng hữu hạn, Newtown Legend hình thành cấu trúc “lợi nhuận kép”. Với nhà đầu tư dài hạn, đây là tài sản có công năng thực, quyền sở hữu lâu dài và vị trí phù hợp trong chu kỳ phát triển mới của Đà Nẵng.

#shophouse #biệt thự #Đà Nẵng #sân gôn #đầu tư #bất động sản #lợi nhuận

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