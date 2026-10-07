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Địa ốc

Newtown Đà Nẵng: Đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sở hữu và khai thác

P.V

Sự kiện “Wonders in Newtown” – Đô thị Hoàng Kim diễn ra ngày 3/10 tại TP. Đà Nẵng, giới thiệu tới khách hàng và nhà đầu tư hệ sản phẩm đa dạng của khu đô thị thương mại và dịch vụ cao cấp Newtown Đà Nẵng. Từ căn hộ cao tầng đến biệt thự sân gôn và shophouse, các sản phẩm mở ra nhiều lựa chọn cho nhu cầu sở hữu, nghỉ dưỡng và khai thác.

Nhu cầu lưu trú dài ngày mở thêm dư địa cho căn hộ cao cấp

Du lịch tăng trưởng cùng sự phát triển của cộng đồng chuyên gia và lao động trí thức quốc tế đang tạo động lực cho phân khúc căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng, đặc biệt là những sản phẩm đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày.

Theo số liệu của Trung tâm Xúc tiến du lịch TP. Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút trên 14,2 triệu lượt khách, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 6,884 triệu lượt, khách trong nước đạt 7,363 triệu lượt. Cùng với lượng khách gia tăng, nhu cầu lưu trú cũng đang thay đổi về thời gian và tiêu chuẩn trải nghiệm.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định “khẩu vị” lưu trú đang dịch chuyển theo hướng gia tăng nhu cầu ở dài ngày. Xu hướng này được thúc đẩy thêm bởi sự phát triển của lực lượng lao động quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ và sản xuất.

Theo ông Đính, khi thời gian lưu trú kéo dài, khách quốc tế có xu hướng lựa chọn không gian sống tiện nghi, thoải mái như tại nhà, đồng thời kỳ vọng chất lượng dịch vụ tương đương khách sạn. Nhu cầu này mở ra cơ hội cho các dự án căn hộ cao cấp có khả năng kết hợp công năng ở với dịch vụ lưu trú chuyên nghiệp.

Đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tham dự sự kiện giới thiệu sản phẩm Newtown Diamond và Newtown Legend Đà Nẵng

Xu hướng này đồng thời đặt ra yêu cầu cụ thể về thiết kế căn hộ, tiện ích sinh hoạt và khả năng kết nối với các hoạt động nghỉ dưỡng. Newtown Diamond được phát triển theo định hướng đó, với dòng sản phẩm căn hộ cao tầng thuộc khu đô thị thương mại và dịch vụ cao cấp tại Đà Nẵng.

Tại sự kiện “Wonders in Newtown” – Đô thị Hoàng Kim, dự án được giới thiệu với lợi thế vị trí, cảnh quan và hệ tiện ích tích hợp. Sự kiện đồng thời giới thiệu shophouse và biệt thự sân gôn tại Newtown Legend, bổ sung lựa chọn cho khách hàng và nhà đầu tư những sản phẩm trong hệ sinh thái Newtown Đà Nẵng.

Newtown Diamond: Không gian sống khoáng đạt bên biển, sông và sân gôn

Tọa lạc trên cung đường biển Trường Sa, trục nghỉ dưỡng chiến lược kết nối Đà Nẵng và Hội An, hệ sinh thái Newtown Đà Nẵng được phát triển theo mô hình tích hợp giữa không gian sống, nghỉ dưỡng và thương mại; đồng thời kết nối với những giá trị cảnh quan và tiện ích đã hình thành trong khu vực.

Trong tổng thể đó, Newtown Diamond bao gồm 3 tòa tháp mang tên: The Ruby, The Sapphire và The Diamond. Các căn hộ thiết kế linh hoạt từ 1 đến 3 phòng ngủ; hướng tới phong cách sống năng động, hiện đại và chuẩn sống nghỉ dưỡng trên cao tại Thành phố biển.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh ba yếu tố giúp Newtown Diamond giữ và gia tăng giá trị bền vững theo thời gian, là linh hoạt trong sử dụng, khác biệt trong trải nghiệm và vững chắc nhờ hệ sinh thái. “Hầu hết các căn hộ đều hướng tầm nhìn ra biển, sân gôn và sông Cổ Cò – một khung cảnh hiếm có trong cùng một không gian sống. Với cư dân, đó là chất lượng sống mỗi ngày. Với khách lưu trú, đó là lý do để lựa chọn và quay trở lại”, đại diện chủ đầu tư cho biết thêm.

Tầm nhìn hướng sân gôn Legend Danang Golf Resort là một trong những lợi thế cảnh quan của Newtown Diamond.

Lợi thế cảnh quan được kết nối với hệ tiện ích ngay trong dự án. Sky Bar & Café, vườn trên cao và bể bơi chân mây tạo không gian thư giãn; sân tập yoga, vườn thiền, khu gym ngoài trời và sân thể thao đa năng phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Vườn BBQ mang đến thêm một địa điểm gặp gỡ, sum họp cho gia đình và bạn bè.

Hệ tiện ích này đưa các hoạt động vận động, nghỉ ngơi và giao lưu vào nhịp sống thường ngày. Cư dân có thể duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, dành thời gian bên gia đình và tận hưởng không gian ngoài trời ngay tại nơi ở. Đây cũng là những yếu tố phù hợp với nhu cầu của khách lựa chọn lưu trú dài ngày.

Hệ tiện ích nội khu tại Newtown Diamond đáp ứng nhu cầu sống và nghỉ dưỡng cao cấp.

Bên cạnh dòng căn hộ cao tầng Newtown Diamond, Newtown Legend mang đến sản phẩm shophouse và biệt thự sân gôn cao cấp. Nếu các dãy shophouse hướng tới hoạt động thương mại và dịch vụ, mua sắm, ẩm thực thì biệt thự sân gôn được phát triển theo tinh thần Quiet Luxury – đề cao sự riêng tư, tinh giản và chất lượng trải nghiệm phục vụ dòng khách du lịch và golfer.

Tại sự kiện, chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn đối với khách hàng mua căn hộ dự án Newtown Diamond, như: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng cho khoản vay tối đa 70% giá trị sản phẩm, miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Khách hàng thanh toán sớm 100% bằng vốn tự có được hưởng chiết khấu lên tới 13,5%. Tùy kế hoạch tài chính, khách hàng có thể lựa chọn phương án vay hoặc thanh toán sớm để tối ưu dòng vốn và gia tăng quyền lợi tại thời điểm sở hữu.

Ngoài ra, tại thời điểm này, khách hàng mua căn hộ sẽ có cơ hội được tham gia bốc thăm trúng thưởng xe oto Mercedes GLC 300, được nhận quà tặng “Tân gia phát tài – Lộc vàng như ý” trị giá 150 triệu đồng, quà tặng gói hoàn thiện nội thất “Kiến tạo không gian sống Newtown đỉnh cao” trị giá tới 350 triệu đồng.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng đến giá trị sử dụng thực tế và hệ tiện ích hiện hữu của dự án, Tổ hợp Newtown Đà Nẵng là sự lựa chọn tối ưu, mở ra cơ hội sở hữu và khai thác linh hoạt tùy theo sản phẩm và nhu cầu thị trường.

#Newtown Đà Nẵng #Dự án căn hộ cao cấp #Thị trường bất động sản #Du lịch Đà Nẵng #Tiện ích nội khu

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