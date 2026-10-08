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Ngôi nhà dành một khoảng rỗng chạy suốt chiều dài để đón nắng gió

Thúy Hiền

TPO - Sống cùng hai người con đã trưởng thành, nữ gia chủ mong muốn một ngôi nhà đơn giản, gần gũi với thiên nhiên và có chỗ cho những sở thích như cây cỏ, đồ gốm, đọc sách. Từ đó, một khoảng rỗng giật cấp chạy dọc chiều dài ngôi nhà trở thành giải pháp đáng chú ý nhất.

Thay vì tận dụng tối đa diện tích để xây kín, một phần không gian được chủ động để trống. Khoảng rỗng nằm giữa khối phòng ngủ phía trên và khu vực sinh hoạt gia đình phía dưới, tạo nên vùng chuyển tiếp kết nối hai phần của ngôi nhà.

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Hệ lưới sắt bao quanh được sử dụng để bảo đảm an toàn, đồng thời trở thành nơi cây xanh có thể phát triển. Nhờ đó, khoảng trống không tách khỏi sinh hoạt mà hiện diện như một phần của không gian sống.

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Về vi khí hậu, khoảng rỗng đóng vai trò vùng đệm giữa trong và ngoài nhà. Kết hợp với lợi thế hai mặt thoáng chính nằm ở hướng đón gió mát, không gian này hỗ trợ đối lưu không khí theo cả phương ngang và phương đứng, đồng thời đưa ánh sáng tự nhiên vào các khu vực bên trong.

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Khoảng trống cũng được sử dụng cho những hoạt động thường ngày. Gia chủ có thể đọc sách, uống trà bên bộ trường kỷ Huế cũ hoặc sử dụng như một khu vực bán ngoài trời khi gia đình sum họp. Cây xanh vì thế vừa tham gia điều tiết môi trường sống, vừa tạo phông nền cho những khoảng nghỉ trong ngày.

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Bên cạnh giải pháp tạo khoảng rỗng, nhiều đồ gỗ từ ngôi nhà cũ được tiếp tục sử dụng trong không gian mới. Việc giữ lại những món đồ quen thuộc giúp căn nhà đáp ứng nhu cầu mới mà không loại bỏ hoàn toàn những dấu vết của đời sống trước đó.

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Thay vì coi phần diện tích không xây dựng là sự mất đi, ngôi nhà sử dụng chính khoảng trống này để đổi lấy ánh sáng, thông gió, cây xanh và thêm không gian cho các hoạt động của gia đình. Việc “bớt” diện tích sử dụng vì thế lại mang đến nhiều giá trị hơn cho môi trường sống bên trong.

AHL architects
#ngôi nhà #khoảng trống #đón nắng gió #cây xanh #thiết kế nhà

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