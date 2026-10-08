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Thế giới

Syria cân nhắc tham chiến để bảo vệ Ả-rập Xê-út trước Houthi

Bình Giang

TPO - Syria có thể triển khai binh lính để hỗ trợ Ả-rập Xê-út chống lại quân Houthi ở Yemen, trong bối cảnh lực lượng được Iran hậu thuẫn gia tăng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào vương quốc.

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Hình ảnh từ video đăng ngày 5/10 cho thấy binh lính thuộc lực lượng chính phủ Yemen chiến đấu chống Houthi ở Taiz. (Nguồn: Reuters)

Khả năng lực lượng Syria tham gia chiến đấu cho thấy cuộc nội chiến Yemen tái bùng phát đang làm gia tăng hỗn loạn tại khu vực vốn đã chìm trong xung đột. Điều này cũng làm tăng nguy cơ các quốc gia khu vực bị cuốn vào những trận chiến khốc liệt.

Bị Houthi tấn công, Ả-rập Xê-út kêu gọi các đồng minh hỗ trợ, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, dù chỉ dưới hình thức hậu cần hoặc hoàn toàn mang tính phòng thủ. Nỗ lực này trở nên cấp thiết hơn sau các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ả-rập Xê-út, trong đó có vụ tấn công sân bay trong tuần này.

Sáng 8/10, một loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy tại Riyadh nhưng chưa rõ nguyên nhân. Chưa có thông tin chính thức về diễn biến này, dù một số nhà ngoại giao cho biết họ đã nhận được cảnh báo và một số trường học ở Riyadh yêu cầu phụ huynh tuân thủ yêu cầu ở yên tại nơi trú ẩn.

Ngày 7/10, Houthi tuyên bố tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh bằng tên lửa đạn đạo. Văn phòng truyền thông của chính phủ Ả-rập Xê-út chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Ả-rập Xê-út cho biết 1 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào sân bay Riyadh và 2 người khác thiệt mạng trong cuộc tấn công vào sân bay Abha ở phía tây nam trong 2 ngày trước đó.

Các quan chức Mỹ và Syria cho biết, Syria đang cân nhắc thận trọng việc hỗ trợ quân sự, bao gồm khả năng cung cấp viện trợ phòng thủ để bảo vệ Ả-rập Xê-út, hoặc triển khai lực lượng tấn công nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ Yemen chiến đấu chống Houthi.

Cuộc nội chiến kéo dài ở Yemen tạm lắng sau lệnh ngừng bắn năm 2022 nhưng bùng phát trở lại trong những tuần gần đây, khi Houthi chiếm giữ các vị trí trọng yếu ven Biển Đỏ, đe dọa hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh.

Trả lời đề nghị bình luận gửi tới Bộ Ngoại giao Syria, một nhà ngoại giao Syria cho biết Syria “kiên định đứng về phía Ả-rập Xê-út” trước các cuộc tấn công của Houthi, nhưng ưu tiên chính của chính phủ vẫn là các vấn đề trong nước.

“Nếu Ả-rập Xê-út yêu cầu bất kỳ hình thức hợp tác quân sự hoặc trao đổi chuyên môn nào, việc này sẽ chỉ được tiến hành thông qua các kênh chính thức và trong khuôn khổ các thỏa thuận song phương điều chỉnh quan hệ giữa hai quốc gia anh em”, nhà ngoại giao nói.

Trong tuần này, lực lượng được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn đã triển khai chiến dịch phản công để giành lại các vị trí trọng yếu ven Biển Đỏ.

Tuy nhiên, trong cuộc chiến phức tạp với nhiều mặt trận, Houthi cũng đạt được một số bước tiến, bao vây Taiz - thành phố lớn thứ 3 của Yemen.

Năm nay, Ả-rập Xê-út ký “Hiệp ước Mecca” với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, với điều khoản cam kết hỗ trợ phòng thủ cho nhau.

Ngày 7/10, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đang gửi hỗ trợ phòng thủ và kỹ thuật tới Ả-rập Xê-út để hỗ trợ cuộc chiến chống Houthi. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hỗ trợ dự kiến bao gồm thiết bị quân sự, chia sẻ thông tin tình báo và các hệ thống vũ khí.

Các nguồn tin Pakistan cho biết nước này đã điều máy bay vận tải chở thiết bị quân sự tới Aden ở miền nam Yemen để hỗ trợ cuộc chiến chống Houthi, đồng thời triển khai binh lính đến Ả-rập Xê-út để hỗ trợ bảo vệ biên giới nước này.

Theo Reuters

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#Syria #Arab Saudi #Houthi #Chiến tranh Trung Đông #Biển Đỏ #Dầu mỏ

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