Chủ tịch Cần Thơ nói về vướng mắc máy xạ trị 126 tỷ đồng liên quan Công ty Việt Mỹ

TPO - Máy xạ trị trị điều trị bệnh ung thư giá 126 tỷ đồng đã đưa về lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nhưng chưa thể vận hành do vướng thủ tục liên quan nhà thầu là Công ty Việt Mỹ. Cần Thơ đang chờ hướng dẫn của Bộ Công an để tháo gỡ thủ tục, sớm đưa máy vào hoạt động.

Chiều 8/10, tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ, ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ đã thông tin về tình hình mua sắm, lắp đặt thiết bị xạ trị, thuốc, hóa chất phục vụ điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, liên quan các nhà thầu thuộc hệ thống Công ty Việt Mỹ.

Theo ông Giang, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được đầu tư mua 2 máy xạ trị mới, tới nay 1 máy đã hoạt động. Tuy nhiên, một máy xạ trị trang bị cho cơ sở 3 của bệnh viện này ở Phong Điền (TP. Cần Thơ, hơn 126 tỷ đồng - PV) đã lắp đặt xong nhưng chưa thể vận hành do vướng các thủ tục pháp lý liên quan Công ty Việt Mỹ (nhà thầu). Các đề xuất tháo gỡ đã được gửi tới cấp thẩm quyền.

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ thông tin tại buổi họp báo.

Về thuốc, vật tư và hóa chất phục vụ điều trị, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã chủ động triển khai công tác đấu thầu, mua sắm. Bệnh viện đang khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư, với tổng dự toán hơn 140 tỷ đồng.

“Sở Y tế quyết tâm, trách nhiệm cao trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và thành phố, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lãng phí cũng như thiếu thuốc tại Bệnh viện Ung bướu”, ông Giang nói.

Về vướng mắc trong đưa máy xạ trị trên vào hoạt động, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, ngay sau khi có thông tin liên quan Công ty Việt Mỹ (khởi tố vụ án, khởi tố bị can - PV), thành phố đã rà soát và có văn bản báo cáo Bộ Công an để xin ý kiến định hướng xử lý.

Theo ông Tuyên, máy xạ trị và máy mô phỏng đã được đưa về bệnh viện, tuy nhiên phần mềm, hệ điều hành chưa được bàn giao, lắp đặt nên thiết bị chưa thể vận hành.

Đối với nguồn vốn, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố đã ứng khoảng 30% giá trị hợp đồng, tương đương vài chục tỷ đồng, trên tổng giá trị khoảng 126 tỷ đồng mua máy xạ trị trên.

ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Nhật Huy

Về thuốc, hóa chất và vật tư y tế phục vụ điều trị, ông Tuyên khẳng định hiện vẫn được bảo đảm. Máy xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu trên đường Châu Văn Liêm vẫn hoạt động bình thường, vật tư phục vụ vận hành máy được bảo đảm.

“Chỉ có máy ở cơ sở 3 liên quan đến Công ty Việt Mỹ. Chúng tôi đang chờ kết luận, hướng dẫn của Bộ Công an để tiếp tục triển khai thực hiện”, ông Tuyên thông tin