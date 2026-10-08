Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TPO - Ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội.



Ông Trần Quang Bảo. Ảnh: PV.



Theo thông báo hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Trần Quang Bảo, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Tiến sĩ Lâm nghiệp.

Ông Trần Quang Bảo từng giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ). Sau khi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hợp nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.