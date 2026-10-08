Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

TPO - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo, có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc hội nghị.

I. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện:

1. Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất xác định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ và sự nghiệp phát triển đất nước.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể về những vấn đề mới đặt ra hiện nay; xác định rõ các mục tiêu, quan điểm, định hướng trọng tâm và những chủ trương, biện pháp phù hợp từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với tầm vóc của một chính Đảng cách mạng, tiền phong, gương mẫu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.



2. Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải gắn với trách nhiệm chính trị, với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và quản trị quốc gia; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, thực hành văn hóa trong Đảng, văn hóa liêm chính và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Do đó, Nghị quyết mới cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời phát huy đầy đủ tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng tầm tư duy lãnh đạo, quản trị quốc gia và năng lực kiến tạo phát triển, tổ chức thực hiện; phát huy cao nhất nguồn lực, trí tuệ và sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội.

3. Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", quyết định trực tiếp năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và năng lực phát triển đất nước. Cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, chất lượng cao, có tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, năng lực kiến tạo phát triển và tổ chức thực hiện, làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; đủ khả năng xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao vị thế đất nước.

Trên tinh thần đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đối với vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ theo hướng khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại; hình thành phương thức quản trị đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, dựa trên vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và dữ liệu có kiểm chứng; thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở, người đứng đầu; gắn thẩm quyền với trách nhiệm, giải trình và kiểm soát quyền lực.

4. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Để bảo đảm đồng bộ, phù hợp với định danh, tên gọi hệ thống tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thay thế Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến vào dự thảo Quy định trên, bảo đảm thống nhất về tổ chức đảng, thẩm quyền thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật và quy trình thực hiện, phù hợp với mô hình mới. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm sơ hở, kiểm soát cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm; giữ nghiêm kỷ luật đi đôi với bảo vệ cán bộ liêm chính, đổi mới vì lợi ích chung; không bao che sai phạm.

5. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, từ "cho phép" sang "khuyến khích, tạo điều kiện" để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến giá trị, thiết thực vào dự thảo Quy định trên nguyên tắc Quy định phải gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước; làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng.

6. Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, giữ vai trò quan trọng dẫn dắt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ chiến lược và sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho nhiều ý kiến vào dự thảo Đề án Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững với mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt giải quyết các bài toán lớn, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.



7. Kết luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện vào các báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Trung ương thống nhất nhận định, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới; năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thế giới và trong nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2027, bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước hằng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội căn cứ Kết luận của Trung ương về kinh tế - xã hội năm 2026 - 2027 để hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo Kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định; phối hợp chặt chẽ, kịp thời xem xét, điều chỉnh phù hợp khi có biến động, ảnh hưởng lớn tới các mục tiêu kinh tế vĩ mô và cân đối ngân sách nhà nước.

8. Kết luận về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản thống nhất về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp của Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Trung ương xác định đây là nhiệm vụ hệ trọng, phải được tiến hành thận trọng, khoa học, dân chủ, khách quan; chỉ đề xuất sửa đổi vấn đề cần thiết, có giá trị lâu dài, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào Điều lệ Đảng; cần kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, kế thừa những giá trị đã được khẳng định và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm phù hợp.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, hoàn thiện Đề cương và tổ chức thực hiện theo đúng lộ trình; bảo đảm sự liên thông, thống nhất giữa Đề cương tổng thể, các nhóm nghiên cứu, hệ thống chuyên đề và Báo cáo tổng thể; lấy ý kiến rộng rãi, thực chất, phát huy trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học. Các sản phẩm nghiên cứu được bàn giao cho Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XV sau khi được thành lập để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

9. Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận định, dự thảo Đề cương của 2 Báo cáo đã được thực hiện khoa học, nghiêm túc, kỹ lưỡng, bổ sung những vấn đề, chủ trương mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất bổ sung nhiều ý kiến có giá trị để tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo Đề cương theo các định hướng lớn: (1) Đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, làm rõ những thành tựu vĩ đại, ý nghĩa lịch sử, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm và các vấn đề đặt ra. (2) Khẳng định vai trò lịch sử, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. (3) Đúc kết, bổ sung và làm sâu sắc các mối quan hệ lớn, các bài học lớn mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam; xác định đường lối lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. (4) Xác định tầm nhìn, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) theo hướng củng cố niềm tin, niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường, năng lực tự chủ chiến lược, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để tiếp thu, giải trình, chỉ đạo, hoàn thiện, ban hành các văn kiện trên và quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện.

II. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

III. Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031.

IV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước; nhất trí cao thông qua nội dung các văn kiện của Hội nghị Trung ương lần này; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2026 và các năm tiếp theo; lấy lợi ích và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.