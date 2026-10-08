Việt Nam sẽ xây tặng Lào 2 ngôi trường, ký 11 văn kiện hợp tác quan trọng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác; công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Houaphanh và tỉnh Champasak của Lào 2 ngôi trường, với tổng trị giá 2 triệu USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: VGP

Chiều 8/10, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiến hành hội đàm.

Đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng

Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, thể hiện sự tin cậy chính trị cao và mối quan hệ thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Lào trong khả năng của mình, nhất là chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính - ngân sách, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực.

Hai Thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, phương hướng, mục tiêu phát triển trong thời gian tới và các trọng tâm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ song phương thời gian qua; tiếp tục xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc hội đàm. Ảnh: VGP

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là một trụ cột của quan hệ Việt Nam - Lào; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; quản lý và bảo vệ biên giới; nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng.

Coi trọng đào tạo nguồn nhân lực

Về kinh tế, hai bên đánh giá hợp tác đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam hiện có khoảng 300 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 7 tỷ USD, đưa Lào trở thành điểm đến đầu tư số 1 của doanh nghiệp Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, nâng cao tính bổ trợ và kết nối giữa hai nền kinh tế; khuyến khích hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao; thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng, logistics và cửa khẩu; phối hợp xây dựng lộ trình và các danh mục ưu tiên cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tại cuộc hội đàm. Ảnh: TTXVN

Thẳng thắn trao đổi về một số tồn tại và vướng mắc trong hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, phối hợp tháo gỡ các vấn đề về cơ chế, thủ tục và nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đào tạo cán bộ, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên đánh giá cao dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, coi đây là công trình có ý nghĩa biểu tượng, góp phần kết nối tri thức và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào cho các thế hệ tương lai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Houaphanh và tỉnh Champasak của Lào 2 ngôi trường, với tổng trị giá 2 triệu USD, nhằm hỗ trợ, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Lào.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực khác như khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, khai khoáng…

Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong "Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027" để kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977).

Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế tiểu vùng Mekong và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, tư pháp, tài chính, năng lượng, giáo dục và đào tạo, dân tộc, tôn giáo và hợp tác giữa các địa phương.

Hai Thủ tướng cùng dự Lễ bàn giao dự án Trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, Lễ khởi động dự án Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt.

Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt sẽ trở thành một cơ sở giáo dục đại học hiện đại với quy mô đào tạo giai đoạn đầu khoảng 4.000 người (500 học sinh cấp trung học phổ thông, 3.500 sinh viên đại học và sau đại học), có thể đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Lào, ưu tiên đào tạo ngành Lào có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh; đồng thời, cũng trở thành đầu mối hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân và văn hóa , phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam cho các thế hệ mai sau.