Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc từ ngày 11 - 15/10.

tran-thanh-man.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tổng thể quan hệ Việt - Trung duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4 năm nay diễn ra rất tốt đẹp, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Trong chuyến thăm, hai bên ký kết 32 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực về kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.

Giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên được duy trì, nổi bật là Hội nghị lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an (3+3); Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, và Hội nghị cấp Bộ trưởng phòng về chống tội phạm.

Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Việt Nam 10 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, 2 năm liên tiếp (2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới.

Trung Quốc hơn 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục xu thế tăng, đạt gần 3,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 849 dự án, chiếm khoảng 35% tổng số dự án FDI được cấp mới tại Việt Nam.

Kết nối chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logistics, đạt nhiều tiến triển tích cực. Hai bên thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn, thí điểm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực.

Xem thêm

#Trung Quốc #Nhân đại Trung Quốc #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Quan hệ Việt - Trung

Cùng chuyên mục

Lý do cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ngập úng khi mưa lớn

Lý do cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ngập úng khi mưa lớn

TPO - Sở Xây dựng TPHCM cho biết trận mưa chiều 1/10 có lượng mưa gần gấp đôi khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước, khiến đường Trường Sơn - khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất bị đọng nước, ảnh hưởng giao thông.

Cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027

Cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027

TPO - Dự án Cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 27.050 tỷ đồng, được thiết kế kết hợp đường bộ và đường sắt, trong đó đường bộ 6 làn xe cao tốc nằm ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới. Dự án dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2031.

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

TPO - Phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) qua hình ảnh, tín hiệu điều khiển và tọa độ trên ra đa, bộ đội phòng không có thể triển khai chế áp điện tử. Với mục tiêu có khả năng vượt qua hệ thống này, lực lượng tên lửa sẵn sàng tham gia xử lý theo lệnh, bảo vệ vùng trời sân bay quốc tế Nội Bài.

Hàng nghìn tấn rác phát sinh mỗi ngày, Cần Thơ xử lý ra sao?

Hàng nghìn tấn rác phát sinh mỗi ngày, Cần Thơ xử lý ra sao?

TPO - Cần Thơ hiện có 29 bãi rác lộ thiên đang tiếp nhận khoảng 210 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, trong đó 7 bãi đã quá tải, 6 bãi sắp đầy. Trong khi đó, nhiều khu xử lý chất thải đã ngừng hoạt động vẫn còn tồn lưu lượng rác rất lớn.

Đoàn Thanh niên xã Bảo Thắng tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân Ảnh: CTV

Đưa tri thức số đến bản làng

TP - Căng mình vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng đến từng nhà, kiên trì “cầm tay chỉ việc” giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ và dịch vụ công trực tuyến, chị Bàn Thị Đào (dân tộc Dao) - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đang biến chuyển đổi số từ một khái niệm xa lạ thành những kỹ năng thiết thực trong đời sống người dân vùng xa.

Huế mưa trắng trời, lũ sông Hương vượt báo động 1

Huế mưa trắng trời, lũ sông Hương vượt báo động 1

TPO - Sau nhiều ngày hứng lượng mưa rất lớn, mực nước sông Hương tại TP. Huế đã vượt báo động 1. Trong khi đó, mưa to đến rất to được dự báo tiếp diễn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe