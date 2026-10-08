Lâm Đồng thông tin về nhà, đất công dôi dư

TPO - Lâm Đồng còn 810 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đang tiếp tục xử lý; trong đó có 534 cơ sở đã được giao địa phương quản lý, rà soát phương án sử dụng.

Ngày 8/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3/2026 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026. Tại họp báo, ông Nguyễn Trần Nhật Huy - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết: Công tác thống kê và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của các địa phương. Theo thống kê đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 1.238 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 428 cơ sở đã được xử lý xong; còn 810 cơ sở tiếp tục được theo dõi và xử lý.

Ông Huy cho hay, trong 810 cơ sở này, tỉnh đã ban hành quyết định, giao các địa phương quản lý và giám sát 534 cơ sở. Hiện cấp xã đang rà soát, quyết định phương án sử dụng 207 cơ sở theo thẩm quyền, gồm bố trí làm cơ sở nhà nước, cho thuê hoặc khai thác theo quy định.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, phát biểu.

Theo ông Huy, hiện 53 cơ sở chưa được ban hành quyết định xử lý; 16 cơ sở nhà, đất của các bộ, ngành Trung ương chưa chuyển giao cho tỉnh. "Thực hiện yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy, định kỳ 2 tuần sẽ tổng hợp, báo cáo theo quy định. Tiến độ xử lý được thực hiện với tinh thần rất khẩn trương", ông Huy nói.

Trước đó, ngày 7/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 1.238 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 428 cơ sở đã được xử lý xong; còn 810 cơ sở tiếp tục được theo dõi và xử lý

Công điện đã nêu một số bộ, cơ quan Trung ương, địa phương còn chậm trong việc khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư. Trong đó, có trên 500 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để ở các tỉnh gồm: Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Hưng Yên.