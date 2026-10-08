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Ca sĩ trăm triệu view biểu diễn ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Hương Ly

TPO - Ca sĩ Will và nghệ sĩ Hoàng Rob, hai anh tài tỏa sáng tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, sẽ góp mặt tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam trong vai trò khách mời.

Bộ ba nghệ sĩ biểu diễn ở đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 gọi tên Will, Hoàng Rob và Lưu Hiền Trinh. Nhà sản xuất/kỹ sư âm thanh Lê Minh Hiếu đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, sẵn sàng tạo nên những tiết mục bùng nổ và được dàn dựng riêng cho chương trình.

Ca sĩ Will - cựu thành viên nhóm 365 - đã có gần 20 năm hoạt động trên thị trường nhạc Việt. Sau khi nhóm 365 tan rã, Will là thành viên hoạt động solo hiệu quả bậc nhất. Nam ca sĩ tạo nên 2 bản hit Tận cùng nỗi nhớ (hơn 107 triệu view trên YouTube) và Nơi ta chờ em (hơn 46 triệu view).

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Will nổi tiếng trở lại khi tham gia game show.

Gần đây, Will tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 và được chú ý với ngoại hình sáng và có kỹ năng trình diễn sân khấu tốt bậc nhất chương trình. Từ bước ngoặt tham gia game show, nam ca sĩ tiến bộ vượt bậc về giọng hát, vũ đạo và bản lĩnh sân khấu. Sự toàn diện của Will là hình mẫu mà ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng đến để tạo nên tiết mục âm nhạc bùng nổ ở đêm chung khảo.

Hoàng Rob được biết đến trong vai trò nghệ sĩ violin. Từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Hoàng Rob thử sức làm ca sĩ, học vũ đạo và tham gia trình diễn sân khấu nhiều hơn, bên cạnh việc phát huy sở trường violin. Nam nghệ sĩ tạo dấu ấn ngay tập mở màn game show bằng việc trình làng ca khúc Hoa đào - sáng tác mới của Hồ Hoài Anh và Hà Quang Minh.

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Nghệ sĩ violin Hoàng Rob mở rộng thêm kỹ năng ca hát và vũ đạo.

Tiếng đàn điêu luyện của Hoàng Rob sẽ là một phần trong tiết mục anh mang đến chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ở đó, âm thanh du dương của violin là một trong những chất liệu tuyệt vời để tạo nên nền nhạc, nâng đỡ cho 53 thí sinh catwalk trên sân khấu.

Nghệ sĩ khách mời cuối cùng gọi tên Lưu Hiền Trinh - giọng hát nội lực đứng sau sân khấu Tiền nhiều để làm gì của GDucky ở Rap Việt mùa đầu tiên. Lưu Hiền Trinh từng giành giải Quán quân Tiếng hát truyền hình TPHCM 2012 và Á quân Nhân tố bí ẩn 2016 (X-Factor).

Ca sĩ sinh năm 1991 sẵn sàng mang đến sân khấu Hoa hậu Việt Nam sân khấu live nội lực, bùng nổ "vocal". Sự kết hợp giữa Will, Hoàng Rob và Lưu Hiền Trinh là ẩn số, sẽ được Giám đốc âm nhạc và ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 bật mí trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra tại khu du lịch Đồi Rồng, Hải Phòng vào tối 10/10.

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Lưu Hiền Trinh góp giọng hát nâng đỡ phần trình diễn của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bộ đôi MC Thùy Linh và Thiên Vũ sẽ dẫn dắt chương trình đặc biệt, tìm ra các thí sinh ưu tú bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trước đó, ban tổ chức công bố danh sách ban giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2026 bao gồm Nghệ sĩ Ưu tú, Đại tá Đặng Thái Huyền - đạo diễn, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân; PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Tất cả sẵn sàng cho cột mốc tiếp theo của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, hứa hẹn mang đến một đêm chung khảo thăng hoa cả về nhan sắc lẫn nghệ thuật.

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