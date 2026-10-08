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Á hậu Châu Anh là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Ngọc Ánh - Trọng Tài

TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh được chọn là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Người đẹp đồng hành với chuỗi hoạt động của chương trình, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán số an toàn, hiện đại đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Sáng 8/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - gồm Báo Tiền Phong và NAPAS - công bố chuỗi sự kiện năm 2026, với chủ đề Chạm số - Sống xanh, đánh dấu mùa thứ 6 của chương trình và một bước chuyển mới sau 5 năm Ngày Thẻ Việt Nam.

Sau 5 năm tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam bước sang một chương mới với tên gọi Ngày thanh toán số Việt Nam 2026.

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Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh rạng rỡ tại sự kiện họp báo Ngày thanh toán số Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Tài.

Sự thay đổi này không chỉ nằm ở tên gọi, mà phản ánh sự chuyển động mạnh mẽ của thị trường thanh toán khi các phương thức thanh toán số ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống.

Công nghệ hiện diện trong từng trải nghiệm

Tại họp báo công bố Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh xuất hiện trên sân khấu cùng mascot thỏ - nhân vật đã đồng hành với chương trình từ những ngày đầu, nay mang diện mạo mới.

Đảm nhận vai trò Đại sứ, Châu Anh sẽ tham gia kết nối chương trình với cộng đồng, lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại và khuyến khích người dùng trẻ tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày.

Phát biểu tại họp báo, Á hậu Châu Anh bày tỏ niềm vinh dự khi được lựa chọn đồng hành Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

"Với Châu Anh, được đồng hành Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 trong vai trò Đại sứ là niềm vinh hạnh to lớn. Tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự trở nên gần gũi khi tự mình trải nghiệm, cảm nhận sự tiện lợi và biết cách sử dụng một cách an toàn", Châu Anh chia sẻ.

Đại sứ Trần Ngọc Châu Anh đặc biệt mong chờ Sóng Festival năm nay, khi chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Theo Châu Anh, đây là dịp để công chúng tiếp cận công nghệ thông qua những hoạt động thực tế, thay vì chỉ tìm hiểu qua các khái niệm.

"Ở đó, công nghệ không chỉ được giới thiệu bằng những khái niệm, mà hiện diện trong từng trải nghiệm mua sắm, giải trí, gặp gỡ và những lựa chọn hàng ngày. Châu Anh nghĩ đó cũng chính là tinh thần của Chạm số - Sống xanh: Để công nghệ đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, giúp chúng ta thuận tiện hơn, an tâm hơn và chủ động hơn trong mỗi lựa chọn", Á hậu Trần Ngọc Châu Anh nói.

Khởi động chuỗi Mega Sale hấp dẫn

Bên cạnh việc truyền tải thông điệp về thanh toán số, Trần Ngọc Châu Anh còn tham gia giới thiệu các hoạt động trải nghiệm, mua sắm và ưu đãi dành cho người tiêu dùng trong khuôn khổ chương trình năm nay.

Một trong những hoạt động được Á hậu Trần Ngọc Châu Anh giới thiệu tại họp báo là Mega Sale, với nhiều ưu đãi dành cho người sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo thông tin được Đại sứ công bố, khách hàng thanh toán bằng thẻ nội địa NAPAS có cơ hội nhận hoàn tiền từ 100.000 - 400.000 đồng. Người dùng thanh toán bằng VietQRPay và VietQRGlobal được giảm trực tiếp từ 10% đến 15% khi sử dụng dịch vụ tại Vinpearl và Sun Group.

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Một trong những hoạt động được Á hậu Trần Ngọc Châu Anh giới thiệu là Mega Sale. Ảnh: Trọng Tài.

"Đây cũng là một chương trình mà Châu Anh tin rằng rất nhiều người đang mong chờ, đặc biệt là các bạn trẻ - bởi nhắc đến Mega Sale là nhắc đến những cơ hội mua sắm, trải nghiệm và tất nhiên là những ưu đãi vô cùng hấp dẫn", Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 chia sẻ.

Thông qua vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh đồng hành tại các chuỗi sự kiện, góp phần đưa thông điệp Chạm số - Sống xanh đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích thói quen sử dụng các phương thức thanh toán số an toàn, có trách nhiệm.

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề Chạm số - Sống xanh do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ những chiếc thẻ vật lý, người dùng ngày càng có thêm nhiều lựa chọn: thanh toán qua QR code, thanh toán chạm (Tap to Pay), ví điện tử, thanh toán trên thiết bị di động hay thanh toán bằng sinh trắc học. Công nghệ đang khiến một thao tác thanh toán trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn và được tích hợp ngày càng sâu vào các dịch vụ của đời sống.

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#Ngày Thanh toán số Việt Nam #Chạm số #Sống xanh #Trần Ngọc Châu Anh #Mega Sale

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