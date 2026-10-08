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Kinh tế

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026: Lan tỏa thông điệp công nghệ số hỗ trợ lối sống xanh

Thanh Huyền

Ngày Thẻ Việt Nam đã chính thức công bố tên gọi mới Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Chạm số - Sống xanh". Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới đưa thanh toán số trở thành một phần của các hoạt động thường ngày, từ đi lại, học tập, ăn uống đến sử dụng dịch vụ công, qua đó thúc đẩy thói quen tiêu dùng thông minh và lối sống xanh.

Sáng 8/10, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức Họp báo công bố Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ Ngày Thẻ Việt Nam đến Ngày Thanh toán số Việt Nam

Tại họp báo, hai đồng trưởng ban tổ chức sự kiện đã có bài phát biểu tương tác để cùng nhìn lại hành trình 5 năm của Ngày thẻ Việt Nam trước khi đổi tên.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Nhìn lại hành trình 5 năm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - cho biết chương trình được khởi xướng năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, với mục tiêu phổ cập các phương thức thanh toán an toàn, thuận tiện, đặc biệt là công nghệ thanh toán một chạm tới đông đảo người dân, nhất là giới trẻ.

Qua 5 mùa, chương trình không chỉ tạo ra những trải nghiệm công nghệ và ưu đãi thanh toán mà còn lan tỏa các giá trị cộng đồng. Hàng trăm nghìn phần quà, ưu đãi được trao tới người dân thông qua Lễ hội Sóng Festival, các hội thảo, tọa đàm dành cho sinh viên. Chương trình cũng đóng góp hơn 1 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện và trao tặng 5 phòng máy tính cho học sinh vùng khó khăn.

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Theo ông Phùng Công Sưởng, với chủ đề "Chạm số - Sống xanh”, Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới lan tỏa thông điệp công nghệ số hỗ trợ lối sống xanh, tiêu dùng thông minh và phát triển bền vững.

Theo ông Phùng Công Sưởng, hành vi thanh toán đang thay đổi nhanh chóng, từ thẻ sang QR Code, ví điện tử, ứng dụng ngân hàng và các giải pháp quản lý bán hàng dành cho hộ kinh doanh. Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu mở rộng phạm vi của chương trình.

“Được sự đồng thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ mùa giải 2026, chương trình chính thức mang tên gọi mới: Ngày Thanh toán số Việt Nam. Tên gọi này vừa kế thừa thành tựu 5 năm qua, vừa mở rộng sứ mệnh phục vụ người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, ông Phùng Công Sưởng cho biết.

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Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT NAPAS - đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - chia sẻ về hành trình 5 năm, từ Ngày thẻ Việt Nam đến Ngày Thanh toán số Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT NAPAS, đồng Trưởng Ban tổ chức - đánh giá sự đồng hành giữa Báo Tiền Phong và NAPAS qua 5 mùa đã tạo nên một thương hiệu sự kiện có sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Sau 5 mùa, chương trình ghi nhận hơn 1 triệu lượt tìm kiếm, hơn 10 triệu lượt người tham gia trực tiếp và tiếp cận trên mạng xã hội, hơn 1.000 lượt bài đăng trên báo chí, hơn 150 lượt nhà tài trợ, hơn 500 gian hàng tương tác, trải nghiệm công nghệ thanh toán và hơn 40 đối tác chiến lược.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT NAPAS. Ảnh: Như Ý.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT NAPAS. Ảnh: Như Ý.

Với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, chương trình năm nay hướng tới kết nối thanh toán số với tiêu dùng thông minh và phát triển bền vững. Theo ban tổ chức, một giao dịch trực tuyến có thể giảm một lượt di chuyển, trong khi hóa đơn điện tử góp phần giảm lượng giấy sử dụng. Những thay đổi nhỏ trong cách giao dịch, khi được thực hiện trên quy mô lớn, có thể tạo ra tác động tích cực đối với môi trường.

Hàng loạt hoạt động hướng tới người dùng số

Theo ban tổ chức, Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 được triển khai với chuỗi hoạt động hướng tới nhiều nhóm người dùng, từ sinh viên, người tiêu dùng đến hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

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Theo ban tổ chức, một giao dịch trực tuyến có thể giảm một lượt di chuyển, trong khi hóa đơn điện tử góp phần giảm lượng giấy sử dụng.

Mở đầu là chương trình Mega Sale với hàng trăm nghìn ưu đãi từ NAPAS và các ngân hàng đối tác. Ngày 12/10, tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” diễn ra tại Học viện Ngân hàng, dự kiến thu hút khoảng 1.500 sinh viên, tập trung vào những câu chuyện và trải nghiệm thanh toán số trong đời sống.

Ngày 14/10, Hội thảo “Kết nối Thông minh - Kiến tạo Hệ sinh thái số” tập trung vào khả năng kết nối dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái thanh toán số và bảo vệ người dùng trong môi trường số.

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Ban tổ chức cho biết, chuỗi sự 7 kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 diễn ra trong tháng 10.

Tâm điểm của chương trình là Lễ hội Sóng Festival diễn ra ngày 24-25/10 tại không gian Phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Lần đầu được tổ chức tại không gian phố đi bộ, sự kiện kết hợp các gian hàng công nghệ với khu vực ẩm thực OCOP Hà Nội, đại nhạc hội, show thời trang “Chạm 2” và các hoạt động sáng tạo dành cho giới trẻ như “Bắt sóng đam mê”.

Ban tổ chức dự kiến trao 10.000 phần quà trải nghiệm, trong đó có 5.000 quà tặng tiền mặt, cùng hàng trăm nghìn ưu đãi trực tiếp từ hệ thống ngân hàng đối tác.

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Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 được triển khai với chuỗi hoạt động hướng tới nhiều nhóm người dùng, từ sinh viên, người tiêu dùng đến hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới đưa thanh toán số trở thành một phần của các hoạt động thường ngày, từ đi lại, học tập, ăn uống đến sử dụng dịch vụ công, qua đó thúc đẩy thói quen tiêu dùng thông minh và lối sống xanh.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG NGÀY THANH TOÁN SỐ VIỆT NAM 2026

· Họp báo phát động (08/10/2026 - Khách sạn Melia Hanoi) - Công bố chương trình, ra mắt Đại sứ, TVC, phát động Mega Sale.

· Cuộc thi “Bắt sóng đam mê” (07/9 - 09/10/2026) - Cuộc thi tài năng trực tuyến dành cho sinh viên; Top 3 biểu diễn tại đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2”.

· Tọa đàm sinh viên (12/10/2026) tại Học viện Ngân hàng với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” - Trao đổi cùng sinh viên về thanh toán số, kỹ năng tài chính và an toàn giao dịch.

· Hội thảo chuyên đề (14/10/2026 - Khách sạn Pan Pacific Hanoi) - “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số” với hai phiên: Phát triển hệ sinh thái thanh toán số; Kết nối không biên giới - Bảo vệ không khoảng cách.

· Sóng Festival (24 - 25/10/2026 - Phố đi bộ Trần Nhân Tông) - Lễ hội thanh toán không tiền mặt, trải nghiệm - mua sắm - nhận ưu đãi bằng hình thức thanh toán số.

· Đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” - Sự kiện âm nhạc của giới trẻ trong không gian công nghệ.

· Chiến dịch Mega Sale 2026 - Loạt ưu đãi thanh toán không tiền mặt, phối hợp cùng hệ sinh thái đối tác thương mại điện tử, bán lẻ, ẩm thực, giải trí.

#Ngày Thanh toán số Việt Nam #Chạm số - Sống xanh #Thanh toán số #Hội thảo thanh toán số #Sự kiện công nghệ

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