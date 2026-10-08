Đông đảo đại biểu, khách mời dự họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

TPO - Họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/10 tại Hà Nội có sự tham dự của nhiều đại diện cơ quan quản lý, ngân hàng, doanh nghiệp cùng các đại sứ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam. Với tên gọi mới và chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, chương trình hướng tới đưa thanh toán số đến gần hơn với người dân và cộng đồng.
TPO - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Chính phủ yêu cầu 9 địa phương phải đạt mức tăng trưởng trên 15%. Trong đó, Lạng Sơn cần có mức cao nhất là 18,41%; Hà Nội cần tăng 16,55% và TPHCM tăng 13,23%.
TPO - Sáng 8/10, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua.
Masan Group (HOSE: MSN) đăng ký mua tối đa 73 triệu cổ phiếu Masan Consumer (HOSE: MCH), qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu từ khoảng 69,4% lên 74,9%. Động thái diễn ra trong bối cảnh MCH ghi nhận doanh thu sơ bộ quý III/2026 tăng khoảng 16% so với cùng kỳ và EBIT tăng hai chữ số, phản ánh góc nhìn dài hạn của Masan đối với một trong những nền tảng tiêu dùng cốt lõi của doanh nghiệp.
TPO - Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, trong khi giá dầu đi lên khi những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông gia tăng.
TP - Từ dấu hiệu chuyển nhượng thầu, nhà thầu phụ giao lại công việc cho đơn vị khác đến những vi phạm trong hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý chất lượng, tiến độ…, kết luận thanh tra tại nhiều dự án cho thấy rủi ro có thể phát sinh xuyên suốt quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Sửa Luật Đấu thầu vì thế không chỉ để rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh giải ngân mà phải chặn sai phạm.
TPO - Chợ Kim Liên mới sẽ được xây dựng thành chợ dân sinh, không phải trung tâm thương mại, siêu thị hay mô hình kinh doanh khác. Tầng 1 dự kiến sẽ bố trí đủ các gian hàng như chợ cũ, khoảng 194 quầy; tầng 2 là các gian hàng quần áo.
TPO - Theo chuyên gia, Nhà nước đã bắt trúng bệnh nhưng biện pháp xử lý còn quá nhẹ và không có tác dụng răn đe. Có thể áp mức thuế cao từ 20-30%, hoặc thậm chí trên 50% đối với hành vi găm giữ, bỏ hoang đất.
TPO - TPHCM muốn phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình để huy động nguồn vốn trung và dài hạn thông qua Trung tâm tài chính quốc tế. Việc này được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho TPHCM, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ tài chính chuyên sâu như tư vấn, thu xếp phát hành, xếp hạng tín nhiệm, quản trị rủi ro và giao dịch thứ cấp.
TPO - Nhiều dự án nguồn và lưới điện chậm tiến độ, trong khi ngành điện phải chuẩn bị ứng phó thời tiết cực đoan và tích nước hồ thủy điện cho mùa khô 2027. Trước áp lực cung ứng, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ các giải pháp, trong đó có đề xuất điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.
TPO - Khi mở ứng dụng kiểm tra thuế, không ít người bất ngờ phát hiện mình đứng tên doanh nghiệp; có người đến sân bay mới biết bị tạm hoãn xuất cảnh vì công ty “trên giấy” đang nợ thuế hàng tỷ đồng…
TPO - Sáng 5/10/2026, tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội), Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.
TPO - Ngày 30/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 64/2026/TT-BCT quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như áp dụng mô hình quản lý năng lượng và thực hiện kiểm toán năng lượng.
TPO - Khi Nhà nước không còn điều hành giá xăng dầu hằng tuần, doanh nghiệp sẽ được chủ động quyết định giá bán. Trước lo ngại các đơn vị có thể “bắt tay” đẩy giá lên cao, Bộ Công Thương cho biết sẽ giám sát qua hệ thống dữ liệu và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.
TPO - Phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đứng tên doanh nghiệp, “giám đốc bất đắc dĩ” phải nhiều lần làm việc với cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh và công an để chứng minh mình không liên quan. Trong khi việc xác minh, xử lý kéo dài, họ vẫn đối mặt với nợ thuế, bị tạm hoãn xuất cảnh.
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025.
Tại họp báo ra mắt Quán Nhà Haha ngày 6/10 tại TPHCM, Vietcombank khẳng định vai trò Nhà đồng đầu tư và giới thiệu bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Haha Collection. Với 17 thiết kế trong đó có tới 15 thiết kế lấy cảm hứng từ dàn nghệ sĩ và 02 thiết kế từ Quán Nhà Haha, bộ thẻ mở đầu chuỗi hoạt động đưa khách hàng đến gần hơn với chương trình, từ những giao dịch hằng ngày đến các cuộc gặp gỡ và Fan Meeting.