Người đàn ông tử vong do điện giật trong phòng trọ ngập nước ở TPHCM

TPO - Thấy nước mưa tràn vào phòng trọ tại phường Thủ Đức, TPHCM, người đàn ông thức dậy dọn đồ đạc rồi bị điện giật. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ15 ngày 8/10, ông N.T.G và bà N.L.N.A, cùng cư ngụ tại phòng trọ số 84/6 đường số 11, khu phố 32, phường Thủ Đức phát hiện nước mưa tràn vào phòng nên thức dậy dọn dẹp đồ đạc.

Khu trọ - nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Ông G. đẩy xe máy đi gửi, còn bà A. lên gác lửng trải tấm nhựa và gọi ông chuyển đồ lên. Khi đang ở trên gác, bà A. nghe tiếng kêu cứu, nhìn xuống thấy ông G. đứng dưới nước, tay trái cầm sợi dây điện và bị điện giật.

Bà A. ngắt cầu dao trên gác lửng nhưng theo báo cáo, sợi dây ông G. đang nắm vẫn còn điện. Bà tiếp tục hô hoán, cầu cứu những người xung quanh.

Nghe tiếng kêu, người ở phòng trọ kế bên ra ngắt cầu dao tổng của khu nhà trọ. Khi vào phòng, người dân thấy ông Gian nằm dưới nước, tay vẫn nắm sợi dây điện.

Bà A cùng người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông G. đã tử vong. Sau đó, bà trình báo Công an phường Thủ Đức.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường phối hợp Phòng PC01, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 TPHCM bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Hình ảnh người dân ghi lại đêm 30/9, khi nước dâng cao tại hẻm 84 đường số 11, phường Thủ Đức, tràn vào nhiều nhà dân. Ảnh: Người dân cung cấp.

Cơ quan chức năng thu giữ một đoạn dây điện đôi màu đỏ, dài 48 cm, bị tróc vỏ nhựa, hở lõi đồng ở nhiều vị trí. Đoạn dây được thu tại vị trí ổ cắm điện phía trên máy giặt, đặt dưới gầm cầu thang.

Thi thể nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để khám nghiệm. Báo cáo dẫn hồ sơ bệnh án cấp cứu ghi nhận ông G. tử vong do điện giật.

UBND phường Thủ Đức đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước đó, chiều tối 7/10, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TPHCM đúng giờ tan tầm, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn ứ.

Người dân chật vật di chuyển qua đường Nguyễn Văn Khối trong cơn mưa lớn chiều 7-10. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, từ ngày 7 đến 9/10, TPHCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-140mm, một số nơi trên 150mm.

Phòng CSGT Công an TPHCM cảnh báo trên địa bàn thành phố có 122 điểm có nguy cơ ngập nước, trong đó 83 điểm do mưa lớn và 39 điểm chịu ảnh hưởng của triều cường.