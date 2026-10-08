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Video: Tầng hầm ngập sâu, cư dân khu biệt thự hạng sang ở TPHCM 'còng lưng' bơm tát nước

Nguyễn Tiến

TPO - Sau mưa lớn, nhiều tầng hầm tại khu biệt thự CityLand, phường Gò Vấp, TPHCM, ngập hơn 1m, người dân tất bật bơm nước, dọn dẹp.

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