Video: Tầng hầm ngập sâu, cư dân khu biệt thự hạng sang ở TPHCM 'còng lưng' bơm tát nước

TPO - Sau mưa lớn, nhiều tầng hầm tại khu biệt thự CityLand, phường Gò Vấp, TPHCM, ngập hơn 1m, người dân tất bật bơm nước, dọn dẹp.
TPO - Tình trạng ngập úng kéo dài trên đường Nguyễn Văn Khối (TP HCM) làm đảo lộn giao thông và khiến hoạt động kinh doanh của người dân ngưng trệ dù trận mưa lớn đã qua gần một ngày.
TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - đánh giá thí sinh Hoa hậu Việt Nam có sự "lột xác" sau hai tháng ở nhà chung và trải nghiệm văn hóa nhiều vùng đất. "Những năm gần đây, chất lượng thí sinh về mặt tri thức, văn hóa tăng lên. Họ rất thông minh, linh hoạt khi trao đổi với ban tổ chức, giám khảo", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.
TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh truyền tải thông điệp mong muốn đưa các tiện ích thanh toán điện tử vào từng lựa chọn mua sắm hàng ngày của giới trẻ.
TPO - Ngày Thẻ Việt Nam chính thức đổi tên thành Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đánh dấu bước chuyển mình toàn diện của các phương thức thanh toán trong đời sống hiện đại.
TPO - Trên một đoạn đường vắng, chiếc xe máy chở 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm bất ngờ lao về phía lề đường, đâm thẳng vào cửa cuốn. Tình huống được camera giám sát ghi lại.
TPO - Khoảng gần 100 nhân viên làm việc xuyên ngày đêm để hoàn thiện sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, trước thời điểm thí sinh bước lên sân khấu ngày 10/10.
TPO - Trên đoạn đường vắng, chiếc máy kéo đi tới với tốc độ cao, dần lệch lái sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với ô tô con đối diện. Va chạm mạnh khiến cả hai xe lật nghiêng và hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra tại Đồng Nai.
TPO - Tối 7/10, 53 thí sinh lần đầu làm quen sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Các cô gái đã tập luyện đến khuya để ráp tuyến di chuyển và hoàn thiện phần trình diễn cho chung khảo dự kiến diễn ra ngày 10/10.
TPO - Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%: Nên thí điểm trước khi áp dụng rộng; Chung cư mới tại Hà Nội nửa đầu năm chủ yếu là cao cấp, siêu sang; Dự án Diamond Square 5.000 tỷ đồng 'treo' gần 20 năm vào diện thí điểm gỡ vướng; Vì sao gần 7 năm quỹ bảo trì tại dự án Hateco Apollo ‘nằm im’?:... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 8/10.
TPO - Sau một tháng tập luyện catwalk, tập vũ đạo cùng biên đạo, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẵn sàng cho đêm Chung khảo diễn ra 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ trình diễn thiết kế áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân trong đêm Chung khảo. Ngọc Hân mang tới đêm thi Chung khảo bộ sưu tập mang tên Dọc miền di sản, tôn vinh văn hóa các vùng miền của Việt Nam.
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết hành trình vừa qua tại cuộc thi là một khóa học để 53 thí sinh bồi đắp kiến thức, trải nghiệm và tinh thần cống hiến trước khi bước lên sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc vào ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Những thói quen nấu nướng sai lầm hàng ngày đang biến mâm cơm gia đình thành mầm mống sinh bệnh.
TPO - Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm tuyên 6 năm tù trong vụ án liên quan hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Sau khi khắc phục hơn 108 tỷ đồng, bà Kim Tiến được HĐXX phúc thẩm giảm một nửa mức án, lĩnh 3 năm tù.
TPO - Dải hoa violet Nhật mang sắc tím, hồng, trắng bung nở ven hồ Hoàn Kiếm những ngày đầu tháng 10 thu hút đông đảo người đi bộ dừng chân chiêm ngưỡng và tạo dáng chụp hình.
TPO - 3 ngày trước Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh tiếp tục làm việc với biên đạo múa Khoa Nguyễn để hoàn thiện đội hình, tuyến đi cho các màn đồng diễn. Gần ngày lên sân khấu chính thức, các thí sinh đã dần hoàn thiện kỹ năng và tự tin tỏa sáng trong đêm Chung khảo.