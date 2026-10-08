Video: Tầng hầm ngập sâu, cư dân khu biệt thự hạng sang ở TPHCM 'còng lưng' bơm tát nước

TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - đánh giá thí sinh Hoa hậu Việt Nam có sự "lột xác" sau hai tháng ở nhà chung và trải nghiệm văn hóa nhiều vùng đất. "Những năm gần đây, chất lượng thí sinh về mặt tri thức, văn hóa tăng lên. Họ rất thông minh, linh hoạt khi trao đổi với ban tổ chức, giám khảo", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.