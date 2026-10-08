Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội

TPO - Chính thức đón khách đúng dịp 10/10, bến xe Yên Sở gây ấn tượng với quy mô hiện đại bậc nhất Hà Nội khi sở hữu tầng hầm ngầm rộng 5.000 m², nhà chờ trung tâm hình tròn và hệ thống vận hành tự động khép kín.
TPO - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo, có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc hội nghị.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác; công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Houaphanh và tỉnh Champasak của Lào 2 ngôi trường, với tổng trị giá 2 triệu USD.
TPO - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) ngập sâu. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, khẩn cấp di dời gần 100 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.
TPO - Ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031.
TPO - Chiều 8/10, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại khu vực trung tâm TP.Đồng Nai đúng thời điểm người dân tan tầm, khiến một số tuyến đường như Đồng Khởi, Trần Quốc Toản và quốc lộ 1A xảy ra tình trạng ngập cục bộ.
TPO - Thấy nước mưa tràn vào phòng trọ tại phường Thủ Đức, TPHCM, người đàn ông thức dậy dọn đồ đạc rồi bị điện giật. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
TPO - Máy xạ trị trị điều trị bệnh ung thư giá 126 tỷ đồng đã đưa về lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nhưng chưa thể vận hành do vướng thủ tục liên quan nhà thầu là Công ty Việt Mỹ. Cần Thơ đang chờ hướng dẫn của Bộ Công an để tháo gỡ thủ tục, sớm đưa máy vào hoạt động.
TPO - Chiều 8/10, Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIV bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.
Sáng 8/10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức Lễ tổng kết đợt thi đua cao điểm năm 2026 và công bố kết quả Hội thi “Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt” lần thứ 3.
TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 26, Trung ương thông qua Nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ; đồng thời thông qua Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”. Nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ lựa chọn, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ.
TPO - Dự báo Đà Nẵng sẽ còn mưa to đến rất to, có nguy cơ sạt lở, lũ quét gây mất an toàn cho người dân và du khách.
TPO - Đại diện Công an TPHCM đề nghị làm rõ hành vi có khả năng nhưng cố tình không trả nợ, nhằm thống nhất căn cứ xử lý hình sự, tránh hình sự hóa quan hệ dân sự.
TPO - Rà soát việc giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tỉnh Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp tại Hòa Bình (cũ) không đúng đối tượng. Trong đó, một trường hợp phải hoàn trả hơn 1 tỷ đồng ngân sách.
TPO - Chiều 8/10, Thủ tướng CHDCND Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Vientiane.
TPO - Sở Xây dựng TPHCM cho biết trận mưa chiều 1/10 có lượng mưa gần gấp đôi khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước, khiến đường Trường Sơn - khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất bị đọng nước, ảnh hưởng giao thông.