Trung ương đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

TPO - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo thông báo hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, tại Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ngày 26/8. Ảnh: PV.



Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Từ tháng 2/2025, Bộ Chính trị quyết định thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương, trong đó có Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đến tháng 7/2026, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tháng 10/2026, Trung ương đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.