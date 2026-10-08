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Nhịp sống Thủ đô

Xây dựng hình ảnh thân thiện cho nhân viên xe buýt Thủ đô

Phùng Linh

Chiều 7/10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt năm 2026 nhằm chuẩn hóa phong cách ứng xử và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ lái xe, phụ xe.

Hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt năm 2026 nằm trong chuỗi thi đua cao điểm “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt”, được Transerco phát động từ đầu tháng 8/2026, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô.

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Lãnh đạo Transerco trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia hội thi.

Sự kiện có sự tham gia của nhân viên điều độ, công nhân lái xe và nhân viên bán vé, phục vụ trên xe đến từ 7 đơn vị vận tải công cộng cùng 2 công ty cổ phần trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Đây là hoạt động nghiệp vụ định kỳ nhằm rà soát quy chuẩn phục vụ của đội ngũ lao động trực tiếp tiếp xúc với hành khách mỗi ngày.

Tại hội thi, các đội tham gia trải qua phần thi giới thiệu và kiểm tra kiến thức tổng hợp. Nội dung tập trung vào hệ thống quy định của pháp luật về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, quy trình vận hành an toàn và kỹ năng ứng xử cơ bản giữa nhân viên với người dân.

Sau vòng loại, Ban tổ chức lựa chọn 5 đội có số điểm cao nhất tham gia vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các đội tập trung thể hiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống.

Ông Nguyễn Thủy, Phó Tổng Giám đốc Transerco, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết, kết quả từ hội thi là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá thực chất năng lực của người lao động, từ đó lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để biểu dương, đồng thời đúc kết thành các bài học nghiệp vụ nhân rộng trong toàn hệ thống.

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Thí sinh thực hiện phần thi xử lý tình huống giao tiếp với hành khách tại vòng chung kết hội thi.

"Với thông điệp “Chất lượng dịch vụ thân thiện - Khách hàng là trung tâm”, hội thi năm nay được đổi mới cả về nội dung và hình thức, gắn với công việc thực tế của lái xe, nhân viên phục vụ và lực lượng điều hành, điều độ", ông Thuỷ nhận định.

Theo Transerco, việc đưa tình huống thực tế vào hội thi giúp người lao động rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và phối hợp trong công việc. Đây cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, cách làm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Việc tổ chức hội thi không chỉ là hoạt động thi đua nghiệp vụ mà còn hướng tới thay đổi từ những hành vi cụ thể của người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt Hà Nội ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện và gần gũi với người dân.

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