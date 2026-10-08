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Cầu Thăng Long cấm xe từ 9/10, lộ trình thay thế ra sao?

Phùng Linh | Linh Anh

TPO - Nhằm phục vụ thi công trạm cân phía Bắc, cầu Thăng Long sẽ điều chỉnh giờ cấm xe tải, xe khách và phân luồng lại xe buýt qua cầu Nhật Tân từ ngày 9/10 đến hết ngày 10/11.

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