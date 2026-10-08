Cầu Thăng Long cấm xe từ 9/10, lộ trình thay thế ra sao?

TPO - Nhằm phục vụ thi công trạm cân phía Bắc, cầu Thăng Long sẽ điều chỉnh giờ cấm xe tải, xe khách và phân luồng lại xe buýt qua cầu Nhật Tân từ ngày 9/10 đến hết ngày 10/11.
TPO - Từng có nhiều năm cống hiến trong ngành y và nhận nhiều bằng khen danh giá trong quá trình công tác, song những sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khiến cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vướng vòng lao lí. Tại phiên phúc thẩm, dù đã hoàn tất khoản bồi thường hơn 108 tỷ đồng, bà Tiến vẫn bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác đơn xin hưởng án treo.
TPO - Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn sau khi trục Vành đai 1 thông xe kỹ thuật, đoạn từ số nhà 34 đến số 80 Ô Chợ Dừa được xén dải phân cách giữa, mở rộng thêm 5,5m mặt đường và tổ chức 3 làn xe mỗi chiều.
TPO - Các cơ quan chức năng chính thức áp dụng mức phạt lên đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân phát tán tin sai sự thật từ ngày 5/10.
TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố 159 điểm thường xuyên ghi nhận ngập ở Thành phố, trong đó có 76 điểm ở TPHCM cũ, 52 vị trí ở Bình Dương cũ và 31 khu vực ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tại TPHCM cũ, những khu vực ngập nặng nhất nằm ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức...
TPO - Quảng Ninh dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng với mức 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh, Hải Phòng và Bắc Ninh.
TPO - Khép lại Asiad 20 tại Aichi-Nagoya, đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp và xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, không đạt mục tiêu đề ra về số lượng HCV.
TPO - Từ Tết Dương lịch đến Quốc khánh, 6 dịp lễ Tết đáng chú ý trong năm 2027 rơi vào thời điểm thuận lợi để nối với cuối tuần hoặc nghỉ bù.
TPO - Hơn 14.400 xe tải nặng, container mỗi ngày dồn lên quốc lộ 5, chiếm hơn 41% lưu lượng, trong khi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ có khoảng 6% nhóm xe này. Chênh lệch phí được xem là một trong những nguyên nhân tạo nên nghịch lý trên hai tuyến đường cùng kết nối Hà Nội - Hải Phòng.
TPO - Trong số 34 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, có 4 nhân sự thuộc thế hệ 8X. Ông Bùi Hoàng Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, là người trẻ nhất (43 tuổi).
TPO - Quá trình triển khai cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức xảy ra nhiều sai phạm, khiến dự án đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới.
TPO - Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.
TPO - Tiết kiệm điện không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền mà còn giúp tăng tuổi thọ các thiết bị điện trong gia đình. Dưới đây là những gợi ý giúp bạn tiết kiệm hiệu quả cho gia đình.
TPO - Ngày 21/9/2026, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030.
TPO - Tại kỳ họp thứ 5 tổ chức ngày 21/9, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX đã bầu ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an Nhân dân.
TPO - Năm 2000, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch chỉ 2 cổ phiếu. Hết tháng 8/2026, có 1.600 doanh nghiệp đang niêm yết và đăng ký giao dịch, 13,8 triệu tài khoản chứng khoán. Thị trường gồm cổ phiếu - trái phiếu - ETF - chứng quyền - phái sinh; vốn hóa vượt 10 triệu tỷ đồng. Ngày 21/9/2026, chứng khoán Việt Nam được nâng hạng thị trường mới nổi thứ cấp.