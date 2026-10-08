Công an Lào Cai bắt giữ ‘Phúc Què’

TPO - Tạ Đình Phúc là đối tượng cộm cán tại địa phương với biệt danh “Phúc Què”, từng bị Tòa án nhân dân TP. Yên Bái cũ xử 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, đang được tạm hoãn chấp hành án.

Ngày 8/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Đình Phúc (SN 1975, trú tại TDP Yên Ninh 10, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tạ Đình Phúc, tức "Phúc Què" tại Cơ quan Công an. Ảnh CACC

Theo tài liệu cơ quan Công an, Tạ Đình Phúc vốn là đối tượng cộm cán tại địa phương với biệt danh “Phúc Què”. Năm 2022, Phúc bị Công an Thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái cũ) khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và bị Tòa án nhân dân TP. Yên Bái xử phạt 8 năm tù giam.

Tuy nhiên, do Phúc là người tàn tật, cơ thể khiếm khuyết, hội đồng xét xử đã áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, cho phép đối tượng được hoãn chấp hành án phạt tù.

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ "Phúc Què". Ảnh: Công an phường Yên Bái.

Trong thời gian tạm hoãn chấp hành án phạt, Phúc đã lợi dụng việc này để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Theo tài liệu trinh sát, Phúc thường xuyên thay đổi thời gian, giờ giấc sử dụng xe ba gác không gắn biển số, chở theo trẻ nhỏ để thực hiện hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" nhằm che mắt các lực lượng chức năng.

Khoảng 20h30 ngày 29/9, tại ngõ 121, đường Hoàng Văn Thụ, TDP Minh Tân 5, phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái phối hợp Tổ công tác xây dựng phường Yên Bái không ma túy – Công an tỉnh Lào Cai tiến hành bắt giữ đối tượng Tạ Đình Phúc.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an phát hiện 1 túi nilon bên trong có chứa chất ma túy (Heroine). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tạ Đình Phúc về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan Công an, Tạ Đình Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.