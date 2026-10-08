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Pháp luật

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Ngăn chặn hai nhóm học sinh lớp 8 mang dao phay hẹn nhau ‘giải quyết' mâu thuẫn

Hoài Nam

TPO - Ngày 8/10, Công an xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trường THCS Hà Huy Tập ngăn chặn vụ việc hai nhóm học sinh lớp 8 hẹn đánh nhau, mang theo hung khí.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/10, hai nhóm học sinh trường THCS Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) mỗi nhóm 7 em, xảy ra mâu thuẫn trong lúc đá bóng tại trường.

Đến ngày 7/10, sau giờ tan học, hai nhóm tiếp tục hẹn nhau đến khu vực nghĩa trang gần trường để giải quyết mâu thuẫn.

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Nhóm học sinh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Hưng phối hợp với nhà trường kịp thời ngăn chặn, đưa các học sinh liên quan về trụ sở để làm rõ.

Qua kiểm tra ba lô của một số học sinh, lực lượng công an phát hiện 2 con dao phay được các em mang theo với mục đích đánh nhau.

Hiện Công an xã Cẩm Hưng đang phối hợp với nhà trường và gia đình làm rõ vụ việc, đồng thời giáo dục, nhắc nhở các học sinh về hậu quả của việc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

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#Hai nhóm học sinh lớp 8 #mang dao đến nghĩa trang #học sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh #Công an xã Cẩm Hưng

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