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Pháp luật

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Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh vụ mâu thuẫn đòi tiền phá dỡ nhà gây xôn xao mạng xã hội

Thanh Hà

TPO - Liên quan đến vụ mâu thuẫn đòi tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, cơ quan công an sở tại tiếp nhận trình báo đề nghị xác minh sự việc.

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Hình ảnh cắt từ video.

Theo đó, ông Nguyễn Hải B. (SN 1993, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) - gia đình người thuê phá dỡ nhà, đã có trình báo cơ quan công an đề nghị xác minh sự việc.

Người này cung cấp thông tin, trước đó gia đình thuê bà Nguyễn Thị L. (SN 1982, trú tại Tương Mai) phá dỡ nhà ở trong ngõ 55 Nguyễn An Ninh.

Quá trình thi công, hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc phá dỡ và chấm dứt hợp đồng. Phía gia đình ông B. đã chuyển cho bà L. 20 triệu đồng. Thời điểm đó hai bên xảy ra mâu thuẫn và có đoạn video ghi lại.

Trước đó, ngày 7/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video kèm nội dung liên quan đến việc một phụ nữ - đại diện đơn vị phá dỡ công trình - đến đòi tiền công nhưng chủ nhà không trả vì cho rằng “không có hợp đồng”.

Theo đoạn video, sự việc xảy ra ngày 4/10, tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh (phường Tương Mai, Hà Nội). Sau khi được đăng tải, đoạn video nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trong đoạn video, người phụ nữ trình bày: “Em là người thuê, giục chị đến đây làm. Chị phá cho em cả cái nhà. Bây giờ làm xong công trình rồi em lại không thanh toán tiền”.

Người phụ nữ cho biết vẫn còn lưu tin nhắn trao đổi giữa hai bên.

Tuy nhiên, người đàn ông khẳng định đây là đất của mình và ông không yêu cầu người phụ nữ đến làm.

“Chị tự ý vào nhà tôi phá dỡ, để xe ở đây và tôi không đồng ý”, người đàn ông trong đoạn video nói.

Đáng chú ý, người đàn ông liên tục nói: “Hợp đồng đâu, hợp đồng có chữ ký tôi đâu... Tất cả việc làm đến bây giờ là do lỗi của chị”.

Vẫn theo đoạn video, khi một cán bộ công an đến hỏi: “Sao lúc người ta phá dỡ không ra báo? Đến khi phá xong rồi mới bảo là không thuê?”, người đàn ông không đưa ra câu trả lời.

Theo thông tin được chia sẻ, bên thi công đã thực hiện phá dỡ trong nửa tháng và đến thời điểm xảy ra sự việc, ngôi nhà 2 tầng đã được phá dỡ hoàn toàn và thu dọn hết phế thải.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Tương Mai (Hà Nội), cho biết UBND phường đã nắm được thông tin và đang tiến hành giải quyết.

Còn theo chỉ huy Công an phường Tương Mai, sự việc xảy ra từ trước và sau đó được mạng xã hội đăng tải. Khi xảy ra sự việc, đơn vị đã có mặt để xử lý.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ vụ việc.

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#Mâu thuẫn phá dỡ nhà #Hà Nội #Gia đình thuê nhà #Xác minh vụ việc #Chấm dứt hợp đồng

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