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Sức khỏe

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Sức khỏe nữ sinh lớp 9 bị bạn dùng dao tấn công gây đa thương tích ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Nữ sinh lớp 9 bị bạn dùng dao tấn công, nhập viện trong tình trạng đa thương tích. Các bác sĩ phải phối hợp với nhiều chuyên khoa để phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Liên quan vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn dùng dao tấn công, ngày 9/10, bác sĩ Phan Văn Đức Tuấn (Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa thương tích.

Các bác sĩ phải phối hợp với nhiều chuyên khoa để phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo và đang được theo dõi, điều trị tích cực.

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Các bác sĩ đã khâu lại vết thương trên tay cho nữ sinh.

Liên quan vụ việc, ông Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình và cơ quan công an làm rõ vụ việc. Các đơn vị liên quan được yêu cầu không né tránh trách nhiệm, chú trọng bảo vệ sức khỏe, ổn định tâm lý và bảo đảm an toàn cho học sinh bị ảnh hưởng.

Theo ông Lưu Tiến Quang, ngành giáo dục kiên quyết không dung thứ hành vi bạo lực học đường, yêu cầu xử lý vụ việc khách quan, đúng quy định, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý bạo lực học đường; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 7/10, xuất phát từ mâu thuẫn, em N.T.T.V. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar) và em N.T.D.L. (học sinh lớp 9, Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea Tul) hẹn gặp nhau tại một khu vực vắng người trên địa bàn xã Ea Tul để nói chuyện.

Trong lúc gặp mặt, hai nữ sinh xảy ra cãi vã. Nữ sinh V. bị nghi dùng dao mang theo tấn công khiến em L. bị thương ở mặt, tay, chân và nhiều vị trí khác, chảy nhiều máu.

Trước vụ việc này, chiều 5/10, tại một khu nhà trọ trên địa bàn xã Quảng Phú, một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Cư M’gar bị bạn nữ học cùng lớp đánh, ép quỳ gối và dí thuốc lá đang cháy vào mặt, gây bỏng. Cả hai vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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#Nữ sinh #Đắk Lắk #tấn công #dao #bệnh viện #cấp cứu

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