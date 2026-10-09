Đặc phái viên Tổng thống Trump đề xuất ý tưởng mới giải quyết xung đột Nga - Ukraine

TPO - Các nhà đàm phán hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị đưa ra những đề xuất mới nhằm thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo Reuters và Axios, các cuộc đàm phán với sự tham gia của đại diện Kiev và các nước châu Âu ủng hộ Ukraine dự kiến diễn ra tại Miami từ ngày 9/10.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump, dự kiến làm việc với phái đoàn Ukraine trong hai ngày để xây dựng một đề xuất thống nhất, trước khi có thể chuyển tới Moscow.

Theo Axios, hai người có thể sẽ đến thủ đô Moscow vào cuối tháng này để tiến hành một vòng đàm phán tiếp theo với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) và con rể của Tổng thống Donald Trump - Jared Kushner (trái).

Những ý tưởng mới được hình thành trong và sau chuyến công du của ông Witkoff và Kushner tới Moscow và Kiev hồi đầu tháng 9. Kể từ đó, hai đặc phái viên tiếp tục duy trì liên lạc với các quan chức Nga và Ukraine nhằm xây dựng sáng kiến hòa bình.

Một trong những phương án đang được xem xét là ngừng bắn một phần, tập trung vào các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải biển trên Biển Đen. Các cuộc thảo luận cũng có thể đề cập đến những đảm bảo an ninh dành cho Ukraine, kế hoạch phục hồi kinh tế hậu xung đột và các nội dung khác của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Theo Axios, hai đặc phái viên Witkoff và Kushner đã gặp Tổng thống Trump hôm 8/10 để trình bày những đề xuất mới nhất và tiếp nhận ý kiến của ông trước cuộc đàm phán tại Miami. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Needham cũng tham dự cuộc họp.

Châu Âu lo ngại một mùa đông chiến sự mới

Phái đoàn Ukraine dự kiến có Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Kirill Budanov; Giám đốc tình báo Rustem Umerov; cố vấn ngoại giao Sergey Kislitsa và nghị sĩ David Arakhamia.

Các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức, cùng đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), cũng được mời tham gia.

Một nguồn tin của Mỹ chia sẻ với AFP rằng, chính phủ các nước châu Âu đã bày tỏ lo ngại về giá năng lượng tăng cao và những hệ lụy kinh tế do cuộc xung đột kéo dài. Đặc biệt, nguy cơ bước vào một mùa đông chiến sự khác.

“Các bên đều lo lắng về mùa đông. Mùa đông sẽ rất khắc nghiệt nếu chiến tranh không chấm dứt”, nguồn tin cho biết.

Tổng thống Trump nhiều lần kêu gọi Tổng thống Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng các hoạt động này góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu diesel và đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao.

Nga và Mỹ cùng nhận định xung đột đang bế tắc

Nỗ lực ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả cuộc xung đột Nga-Ukraine là một “tình trạng bế tắc nguy hiểm”, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang có thể dẫn đến một cuộc đối đầu rộng lớn hơn.

Phát biểu với báo giới tại Lisbon hôm 8/10, ông Rubio nhấn mạnh cuộc chiến cần sớm kết thúc thông qua một thỏa thuận đàm phán. Ông cũng cảnh báo Washington sẽ không tiếp tục đầu tư vô thời hạn vào những tiến trình ngoại giao không mang lại kết quả cụ thể.

Điện Kremlin cho biết họ chia sẻ đánh giá của Rubio về bế tắc ngoại giao hiện tại. Người phát ngôn Dmitry Peskov nhận định chưa có triển vọng rõ ràng về một giải pháp đàm phán, song khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại.

Ông Peskov đồng thời cáo buộc Kiev không chấp nhận thực tế và chưa theo đuổi một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.

Bất chấp những bất đồng về Ukraine, các kênh liên lạc giữa Washington và Moscow vẫn được duy trì trong những lĩnh vực khác. Theo ông Peskov, hai nước đang thảo luận về nhiều dự án kinh tế có khả năng mang lại lợi ích cho cả hai bên, trong đó có hợp tác năng lượng.