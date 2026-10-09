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Khoa học

Khoảnh khắc 4 phi hành gia đáp xuống biển sau nhiệm vụ khẩn cấp

Bình Giang

TPO - Bốn phi hành gia vừa trở về từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), sau khi hoàn thành chuyến điều động khẩn cấp để thay thế nhóm có đồng nghiệp bị bệnh.

Ngày 8/10, tàu của SpaceX đưa các phi hành gia Mỹ, Pháp và Nga trở về an toàn, sau khi khoang tàu hạ xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Los Angeles thuộc Thái Bình Dương.

Khoảnh khắc khoang tàu vũ trụ chở 4 phi hành gia đáp xuống mặt biển. (Nguồn: AP)

Các phi hành gia Jessica Meir và Jack Hathaway của NASA, Sophie Adenot của Pháp và Andrey Fedyaev của Nga rời phòng thí nghiệm trên quỹ đạo hôm 7/10, háo hức được đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài xa cách. Phi hành đoàn thay thế họ đến muộn 3 tuần do khoang tàu cần được sửa chữa, khiến chuyến trở về của nhóm này bị trì hoãn.

Họ nóng lòng muốn cảm nhận làn gió trên khuôn mặt, được tắm vòi sen và với Adenot là được quay lại với các môn thể thao dưới nước. Thời gian 237 ngày trên quỹ đạo của cô đã lập kỷ lục về thực hiện một nhiệm vụ liên tục trong không gian của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

“Chúng tôi vô cùng phấn khích khi được trở lại Trái đất sau sứ mệnh tuyệt vời trên Trạm Vũ trụ quốc tế”, Meir phát tín hiệu vô tuyến ngay sau khi khoang tàu đáp xuống biển.

Khi vẫn còn ở trên quỹ đạo, cô cho biết các thành viên phi hành đoàn trải qua “rất nhiều cảm xúc đan xen” và sẽ nhớ những “khung cảnh phi thường khi nhìn xuống hành tinh quê hương chúng ta”.

Sau khi đáp xuống, họ được trực thăng đưa vào bờ.

Nhóm của họ rời Trái đất từ tháng 2 để thay thế 4 thành viên trên ISS - những người phải trở về sớm sau khi phi hành gia Mike Fincke của NASA mắc bệnh. Đây là lần sơ tán y tế đầu tiên của NASA trong lịch sử 65 năm đưa con người vào không gian.

Hai tháng sau, nhóm phi hành gia mới đã có cơ hội theo dõi các phi hành gia thuộc sứ mệnh Artemis II bay vòng quanh Mặt trăng. Họ cũng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ ngay trên quỹ đạo. Trong dịp này, Meir dùng cây sáo piccolo của mình để biểu diễn cùng Dàn nhạc Boston Pops trong buổi hòa nhạc nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Meir tham gia 4 chuyến đi bộ ngoài không gian, trong khi Adenot 3 lần ra ngoài trạm để thực hiện công tác bảo trì và nâng cấp cơ sở có tuổi đời 28 năm.

Giữa lịch trình công việc dày đặc, các phi hành gia vẫn dành thời gian cho những hoạt động giải trí. Tháng trước, họ tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ và thường xuyên thực hiện các buổi trình diễn nấu ăn, với đầy đủ tạp dề và mũ đầu bếp.

Meir còn thực hiện video hướng dẫn chăm sóc tóc dành cho các nữ phi hành gia có mái tóc xoăn giống mình. Trong khi đó, Hathaway giữ bộ ria mép rậm rạp của mình luôn được chải chuốt hoàn hảo - điều khá hiếm gặp trong môi trường không gian.

Anh nuôi bộ ria theo phong cách phi công hải quân trước khi bay lên quỹ đạo, nhằm thể hiện sự gắn bó với Hải quân Mỹ. Hathaway nhận thấy việc duy trì bộ ria trong điều kiện không trọng lực không khó hơn so với trên Trái đất. Một số nhân viên điều khiển dưới mặt đất cũng để ria mép để thể hiện ủng hộ anh.

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Khoảnh khắc khoang tàu đáp xuống mặt biển. (Ảnh: AP)
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Các phi hành gia được hỗ trợ trở về đất liền. (Ảnh: AP)
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Ảnh: AP

Hiện vẫn còn 7 phi hành gia trên ISS, đến từ Mỹ, Nga và Canada. Theo thống kê của NASA, kể từ khi trạm bắt đầu mở cửa năm 2000, cơ sở này đã đón 298 người đến từ 26 quốc gia.

SpaceX đang chuẩn bị cho chuyến hàng tiếp tế vào tuần tới. Công ty của tỷ phú Elon Musk sẽ phóng lượng hàng hóa nặng khoảng 2.700 kg lên không gian, gồm tấm pin Mặt trời, máy bơm, bộ đồ dành cho các chuyến đi bộ ngoài không gian, thực phẩm và nhiều vật dụng khác.

Theo AP

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#ISS #Phi hành gia #NASA #SpaceX

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