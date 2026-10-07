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Khoa học

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Ngắm đàn hạc cổ trắng quý hiếm trở về khu rừng khộp duy nhất Việt Nam

Nguyễn Thảo

TPO - Trong lúc đang dẫn khách du lịch đi trải nghiệm voi trong rừng khộp, hướng dẫn viên Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ (Vườn quốc gia Yok Đôn) bất ngờ phát hiện đàn hạc cổ trắng tại một bãi cỏ trong vườn quốc gia.

Ngày 7/10, theo ông Vũ Đức Giỏi - Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Yok Đôn, đàn hạc cổ trắng bay về địa phận vườn để tìm thức ăn vào sáng 6/10. Chúng tập trung tại bãi cỏ ở gần suối Đắk Rang trong vườn quốc gia.

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Đàn hạc cổ trắng quý hiếm xuất hiện trong Vườn quốc gia Yok Đôn. Ảnh: Y Siêm.

Ngay sau khi phát hiện đàn chim, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, canh chừng nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm nhập, săn bắt trái phép.

Anh Y Siêm H’Đơk, hướng dẫn viên Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ (Vườn quốc gia Yok Đôn) cho biết, khoảng 9h ngày 6/10, khi anh đang dẫn khách du lịch trải nghiệm voi trong rừng khộp, bất ngờ phát hiện đàn hạc cổ trắng.

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Hạc cổ trắng nổi bật với phần cổ xù lông màu trắng tương phản với bộ lông thân và cánh màu đen bóng. Ảnh: Y Siêm.

Đàn hạc cổ trắng gồm 9 cá thể sà xuống tại bãi cỏ ở gần suối Đắk Rang trong vườn quốc gia để kiếm ăn. Đây là số lượng hạc cổ trắng được ghi nhận nhiều nhất tại khu vực này trong thời gian gần đây.

Theo anh Y Siêm, khoảng 3 tháng trước, hạc cổ trắng cũng từng xuất hiện tại đây nhưng chỉ ghi nhận lẻ tẻ một vài cá thể.

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Lần đầu tiên xuất hiện với số lượng cá thể nhiều nhất. Ảnh: Y Siêm.

Hạc cổ trắng thuộc Nhóm IB, nhóm các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

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Chúng sà xuống một bãi cỏ tìm thức ăn. Ảnh: Y Siêm.

Chiều cao trung bình từ 75-92cm. Điểm đặc trưng nhất là phần cổ phủ lớp lông tơ mịn màu trắng xù lên như một dải bông. Phần đỉnh đầu có "mũ" đen, toàn bộ thân và cánh màu đen có ánh tím hoặc xanh óng ánh.

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Hạc cổ trắng thuộc Nhóm IB, loài chim này có sải cánh từ 75-92cm. Ảnh: Y Siêm.

Tại Việt Nam, hạc cổ trắng được ghi nhận xuất hiện rải rác ở một số khu bảo tồn, vườn quốc gia miền Nam và Tây Nguyên (như Vườn quốc gia Yok Đôn, khu bảo tồn Mã Đà).

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Hạc cổ trắng thường đi lẻ, theo đôi hoặc nhóm gia đình nhỏ.

Tập tính của hạc cổ trắng thường đi lẻ, theo đôi hoặc theo nhóm gia đình nhỏ (hiếm khi tụ tập thành đàn lớn). Thức ăn của chúng là cá nhỏ, ếch nhái, bò sát, côn trùng lớn, cua, ốc và các động vật không xương sống dưới nước.

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Chim cắt nhỏ họng trắng là loài chim đặc hữu của vườn quốc gia Yok Đôn.

Vườn quốc gia Yok Đôn có hệ động, thực vật phong phú với hơn 1.000 loài thực vật, 650 loài động vật gồm 92 loài thú, 55 loài bò sát, hơn 370 loài chim và gần 440 loài côn trùng.

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Chim le le.
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Vườn quốc gia Yok Đôn có hơn 370 loài chim.

Trong số các loài động vật này có hơn 40 loài thú, hơn 20 loài chim và một số loài bò sát quý hiếm được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Đặc biệt, trong hơn 370 loài chim, có những loài chim đặc hữu của rừng khộp.

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#hạc cổ trắng #quý hiếm #động vật #rừng khộn #bảo tồn #Đắk Lắk

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