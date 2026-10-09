Người dân bàn giao chim Ó cá quý hiếm

TPO - Trong lúc làm vườn, một người dân ở Vĩnh Long đã phát hiện một con chim Ó cá quý hiếm bị thương ở cánh. Nhận thấy đây là loài động vật cần được bảo vệ, người dân đã chủ động bàn giao cho công an xã để xử lý theo quy định.

Công an xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tiếp nhận và bàn giao một cá thể chim Ó cá cho Trung tâm Nuôi trồng, Nghiên cứu, Chế biến dược liệu, Cục Hậu cần Quân khu 9 chăm sóc.

Trước đó, trong lúc làm vườn, một người dân tại xã Lộc Thuận đã phát hiện con chim Ó cá bị thương ở cánh. Nhận thấy đây là loài động vật cần được bảo vệ, người này đã chủ động liên hệ và bàn giao con chim cho Công an xã Lộc Thuận.

Con chim Ó cá được đưa tới Trung tâm Nuôi trồng, Nghiên cứu, Chế biến dược liệu, Cục Hậu cần Quân khu 9 để chăm sóc.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Lộc Thuận phối hợp với Phòng Kinh tế xã tiến hành kiểm tra, lập thủ tục tiếp nhận. Sau đó con chim được bàn giao cho Trung tâm Nuôi trồng, Nghiên cứu, Chế biến dược liệu, Cục Hậu cần Quân khu 9 để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chim Ó cá thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.



Cơ quan công an đề nghị, mọi người dân khi phát hiện các loài động vật nguy cấp, quý hiếm; động vật hoang dã, động vật rừng có dấu hiệu cần được cứu hộ, bảo vệ thì kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Đồng thời, người dân không được tự ý săn, bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt hoặc làm tổn hại các loài động, thực vật thuộc danh mục được pháp luật bảo vệ.



Việc người dân chủ động giao nộp động vật tự nhiên là hành động thiết thực, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của người dân trong chung tay bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái.