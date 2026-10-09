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Pháp luật

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Thái Nguyên: Khởi tố vụ án mua bán lợn nhiễm bệnh

Thanh Hiếu

TPO - Cơ quan Công an đã lấy mẫu xét nghiệm và xác định 16 con lợn bị nhiễm vi rút dịch tả lợn Châu Phi, trong đó một con đã chết.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” xảy ra tại phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên).

Theo kết quả điều tra, ngày 17/9/2026, tại xã Kha Sơn (tỉnh Thái Nguyên), Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô tải BKS 88C - 261.93 chở nhiều lợn có biểu hiện nhiễm bệnh.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Giang

Làm việc với cơ quan Công an, lái xe Nguyễn Quang Trung (SN 1993, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên xe có 26 con lợn với tổng khối lượng khoảng 2,7 tấn. Số lợn trên được mua, vận chuyển từ xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên) để bán cho nhiều tiểu thương trên địa bàn tỉnh, trong đó có Đặng Văn Giang (SN 1979, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

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Số lợn bệnh tại gia đình Đặng Văn Giang

Cơ quan Công an đã làm việc và tiến hành lấy mẫu lợn tại nhà Đặng Văn Giang để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, có 16 con bị nhiễm vi rút dịch tả lợn Châu Phi với tổng khối lượng 1,5 tấn, trong đó một con đã chết.

Căn cứ kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Giang về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317, Bộ luật hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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#Dịch tả lợn châu Phi #Thái Nguyên #Khởi tố #An toàn thực phẩm #Lợn nhiễm bệnh #Vụ án #Công an

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