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Miền Bắc sắp đón mưa dông

Nguyễn Hoài

TPO - Trong chiều và tối nay (9/10) khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa dông rải rác. Thủ đô Hà Nội có thể xuất hiện mưa to vào chiều tối. Miền Trung mưa lớn diễn biến phức tạp và kéo dài. Nam Bộ cũng đón mưa to.

Sau chuỗi ngày oi nóng, hôm nay nền nhiệt ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ giảm nhẹ, trời có thể xuất hiện các cơn mưa rào ngắn, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Hà Nội mưa muộn hơn, xuất hiện vào khoảng chiều tối và đêm nay, cục bộ có mưa to, ban ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 29-31 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ sáng sớm và đêm nay trời rét, ban ngày trời nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo từ ngày mai (10/10), miền Bắc quay trở lại hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa.

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Hà Nội có thể xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm nay (9/10).

Tại miền Trung, tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp. Đêm qua và sáng sớm nay (9/10), trọng tâm mưa vẫn tập trung tại Huế và Đà Nẵng.

Dự báo ngày và đêm 9/10, mưa lớn có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc. Vùng tâm mưa bao gồm Huế, Quảng Trị và Hà Tĩnh với lượng mưa có thể lên tới 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đây là lượng mưa rất lớn trong một ngày.

Hôm nay vùng mưa cũng mở rộng ra Thanh Hoá, Nghệ An với lượng mưa trong 24 giờ từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Đà Nẵng sau nhiều ngày là tâm mưa, hôm nay cường độ giảm, trời chỉ còn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Sang ngày 10/10, mưa bao trùm một khu vực rộng lớn gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi. Tuy nhiên cường độ mưa giảm với lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo từ 11/10, mưa lớn chấm dứt ở khu vực miền Trung.

Ngoài ra, tại tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

TPHCM hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 30-32 độ.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực có tại địa chỉ hymetnet.gov.vn, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực ở địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

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