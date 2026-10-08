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Hà Nội: Yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ cháy khiến 2 người tử vong

Trần Hoàng

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, cùng các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ cháy tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Công văn về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân, thôn La Phù, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội.

Theo đó, hồi 18 giờ 21 phút ngày 7/10/2026, tại nhà ông Nguyễn Ngọc Sang, thôn La Phù, xã Thượng Phúc xảy ra sự cố cháy. Công trình 1 tầng, kết cấu khung, cột, kèo bằng thép; vụ cháy làm 2 người bị chết, gồm ông Ngụy Hữu Hóa (SN 1985, quê quán xã Trực Cát, tỉnh Ninh Bình) và ông Đoàn Văn Toàn (SN 1980, trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên).

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Hiện trường vụ cháy

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy nêu trên, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội giao các Sở: Nội vụ, Y tế, Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Liên quan đến vụ cháy quán sửa xe ở xã Thượng Phúc, Hà Nội, xảy ra vào tối 7/10, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo nhân chứng, khoảng 18h cùng ngày, họ phát hiện cháy tại một cửa hàng sửa xe trên đường Trục, thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc.

Lúc này, phía ngoài cửa tiệm đóng kín. Bên trong, ngôi nhà cấp 4 lửa cháy lớn, kèm theo tiếng nổ.

Đến hơn 19h, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, nhiều xe máy bên trong bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

Lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể nạn nhân tại khu vực nhà vệ sinh cửa hàng.

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#Cháy nhà Hà Nội #Vụ cháy thôn La Phù #Vụ cháy quán sửa xe #Điều tra nguyên nhân #Trách nhiệm pháp lý #cháy la phù

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