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Ông Nguyễn Thanh Liêm được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

Trần Hoàng

TPO - Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 thành viên, trong đó ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội.

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Ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Báo Hà Nội Mới.

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành phiên làm việc chính thức.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Báo cáo chính trị khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó nhấn mạnh 8 nhiệm vụ và 4 giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031...

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 Kiều Thanh Hùng cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh báo chí Thủ đô có nhiều thay đổi lớn về tổ chức, mô hình hoạt động và phương thức làm báo. Thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, hệ thống báo chí Thủ đô từng bước được tinh gọn.

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Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ đổi mới từng phần sang đổi mới toàn diện. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội xác định tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đội ngũ người làm báo Thủ đô tinh gọn, vững vàng về chính trị, giỏi nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng. Các cơ quan báo chí Hà Nội được định hướng trở thành những cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, đa nền tảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thích ứng với môi trường truyền thông mới.

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Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đề nghị Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cần củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức của Hội và các chi hội trực thuộc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp sau quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; quan tâm nhiều hơn đến hội viên là phóng viên trẻ, nhà báo trẻ; tạo điều kiện để thế hệ trẻ được rèn luyện, đi thực tế, trao đổi nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ mới và kế thừa truyền thống tốt đẹp của báo chí Thủ đô.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 đồng chí, trong đó ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội.

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#Hội Nhà báo Hà Nội #Chủ tịch Nguyễn Thanh Liêm #Đại hội Hội Nhà báo #Báo chí Thủ đô #Nhiệm kỳ 2026-2031

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