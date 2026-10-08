Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng

TPO - Chiều 8/10, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2026, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai nhiều nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và yêu cầu của cấp trên.

Trong đó, đáng chú ý là hoàn thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; tham mưu triển khai các nội dung kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với 5 tổ chức đảng trực thuộc; đồng thời xây dựng, hoàn thiện nhiều quy định, chương trình, quy chế liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý đơn thư.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với 5 tổ chức đảng trực thuộc; đồng thời xây dựng, hoàn thiện nhiều quy định, chương trình, quy chế liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý đơn thư.

Công tác kiểm tra không chỉ tập trung vào việc phát hiện, xử lý vi phạm mà còn chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Trong 9 tháng, cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc đã kiểm tra 18 tổ chức đảng và 54 đảng viên. Kết quả cho thấy 18 tổ chức đảng được kiểm tra đều thực hiện tốt; trong số 54 đảng viên được kiểm tra, có 49 người thực hiện tốt, 5 trường hợp còn hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra 4 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 01 tổ chức đảng có vi phạm phải thi hành kỷ luật , 02 tổ chức đảng kiểm điểm rút kinh nghiệm và 01 tổ chức đảng kiểm điểm xem trách nhiệm.

Trong số 11 đảng viên được kiểm tra có 3 trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, 8 trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cùng với kiểm tra, công tác giám sát chuyên đề được triển khai tại nhiều tổ chức đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã giám sát chuyên đề đối với 26 tổ chức đảng và 42 đảng viên. Kết quả, 26 tổ chức đảng được giám sát đều được kết luận thực hiện tốt; 40 đảng viên thực hiện tốt, 2 đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm.

Công tác xử lý đơn thư được quan tâm, chú trọng. Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc tiếp nhận 5 đơn trong đó 4 đơn phản ánh, kiến nghị, 1 đơn tố cáo. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thụ lý giải quyết 1 đơn, chuyển 2 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đang giải quyết 1 đơn.

Đánh giá kết quả công tác 9 tháng cho thấy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp trên giao; tổ chức thực hiện có hiệu quả và tham mưu cho cấp ủy triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ.

Tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, chuẩn mực

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trung ương triển khai nhiều nghị quyết quan trọng; đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành nhiều văn bản, yêu cầu mới đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Theo ông Nguyễn Thái Học, qua thực tiễn triển khai, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Công tác kiểm tra cũng từng bước đi vào nền nếp, bài bản, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Học cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi có lúc chưa được quan tâm đúng mức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra còn chưa đầy đủ, chưa đúng hoặc hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc có lúc chưa chặt chẽ.

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của ủy ban kiểm tra để thực hiện đúng, trúng nhiệm vụ được giao.

“Ủy ban kiểm tra các cấp cần bám sát tình hình tại cơ quan, đơn vị để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy; chủ động phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương với ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc. Đội ngũ cán bộ làm công tác này cần tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, chuẩn mực trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị”, ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.