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Nhân viên vớt rác phát hiện thi thể trên kênh Nhiêu Lộc

Nguyễn Dũng

TPO - Trong lúc vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc sáng 8/10, một nhân viên công ích phát hiện thi thể phụ nữ trôi dạt. Công an đang xác minh lai lịch, tìm thân nhân nạn nhân.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát thông báo tìm thân nhân, xác minh lai lịch thi thể một phụ nữ được người dân phát hiện trên kênh Nhiêu Lộc.

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Kênh Nhiêu Lộc nơi phát hiện thi thể.

Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, anh P.T.P. (47 tuổi, ngụ phường Bình Đông), nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8, đang vớt rác trên kênh, đoạn đối diện số 2 đường Trường Sa, phường Gia Định, phát hiện thi thể trôi dạt trong tư thế nằm úp. Anh P. trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt, trục vớt thi thể và tiến hành khám nghiệm.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nữ, khoảng 50–60 tuổi, chưa rõ lai lịch. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo ngắn tay màu đen, quần dài màu đen, bên ngoài khoác áo dài tay màu trắng cùng áo khoác len màu nâu; chân mang vớ màu xám, sọc trắng, có chữ “UPPERYOU”.

Ngón áp út bàn tay trái nạn nhân đeo một nhẫn màu vàng. Cổ đeo dây chuyền bằng dây dù màu đen, có mặt hình Phật màu xanh. Trong túi bên phải của áo khoác trắng có một kính mắt màu xanh, gọng màu nâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị thân nhân hoặc người biết thông tin về người phụ nữ có các đặc điểm trên liên hệ cán bộ điều tra Lâm Đạo Thái Dương, thuộc Đội Điều tra – thụ lý án, Phòng PC01, qua số điện thoại 0987.118.147 để phối hợp giải quyết.

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