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Thế giới

Hàn Quốc triệu hồi đại sứ sau tranh cãi với Ukraine về binh sĩ Triều Tiên

Minh Hạnh

TPO - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/10 cho biết sẽ triệu hồi đại sứ tại Ukraine trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao nảy sinh sau khi Kiev công khai thông tin về việc chuyển giao các tù binh Triều Tiên cho Seoul.

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Tổng thống Hàn Quốc Ông Lee Jae Myung bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước cuộc gặp thượng đỉnh tại một khách sạn ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 8/7. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, chính quyền Hàn Quốc đã yêu cầu một lời giải thích và lời xin lỗi chính thức từ Ukraine, liên quan đến việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ thông tin chuyển giao hai binh sĩ Triều Tiên cho Seoul.

"Chính phủ đã quyết định triệu hồi đại sứ tại Ukraine về Seoul”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo. "Chúng tôi hy vọng rằng các vấn đề khác nhau giữa hai nước sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ, và chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn với phía Ukraine để đạt được mục tiêu đó”.

Bộ này không giải thích chi tiết thêm về quyết định triệu hồi Đại sứ Park Ki-chang, mặc dù một quan chức cấp cao cho biết chính phủ coi vụ việc là vấn đề nghiêm trọng.

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Hai binh sĩ Triều Tiên mà lực lượng Ukraine bắt giữ. (Ảnh: Yonhap)

Theo các quan chức Hàn Quốc, hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt giữ vào tháng 1/2025 khi đang chiến đấu cho Nga tại tỉnh Kursk và được đưa đến Hàn Quốc sau đó.

Tổng thống Zelensky đã bất ngờ tiết lộ thông tin về việc chuyển giao các binh sĩ trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tháng trước.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nhấn mạnh rằng, ngay từ đầu đã có thỏa thuận giữ kín vụ việc nhằm bảo vệ các binh sĩ và gia đình - những người vẫn đang ở Triều Tiên, đồng thời lưu ý rằng phía Ukraine là bên đầu tiên yêu cầu không công khai vấn đề này.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập ông Andrii Vieshkin - quyền Đại sứ Ukraine tại Hàn Quốc - để bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc phía Ukraine phủ nhận thỏa thuận bảo mật, đồng thời yêu cầu một lời giải thích chính thức và xin lỗi.

Ngoại trưởng Cho cho biết đã nhận được thông điệp từ Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, trong đó có lời xin lỗi, nhưng nội dung này chưa đáp ứng kỳ vọng của Seoul. Ông cũng lưu ý rằng chính phủ dự định sẽ thực hiện các "biện pháp cứng rắn".

Cho đến nay, phía Ukraine vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào.

Yonhap

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#Hàn Quốc #Ukraine #binh sĩ Triều Tiên #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

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