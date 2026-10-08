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Pháp luật

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Từng nhận cát-sê nửa tỉ đồng, ca sĩ Long Nhật trượt dài sau hào quang sân khấu

Tân Châu

TPO - Từng đứng trước hào quang của ánh đèn sân khấu và nhận cát-sê nửa tỉ đồng cho một lần biểu diễn, ca sĩ Long Nhật hiện đang phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật khi liên quan đến ma túy.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Đinh Long Nhật (58 tuổi, ca sĩ Long Nhật) về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cùng vụ án, 8 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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Long Nhật tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo kết luận điều tra, tối 23/3/2026, sau khi được tài xế riêng Kiều Quốc Nhã chở đi công việc về căn hộ tại chung cư Tân Tạo, phường Tân Tạo, TPHCM, Long Nhật hỏi Nhã mua 500.000 đồng ma túy đá để sử dụng. Nhã lúc này có sẵn ma túy nên đưa cho nam ca sĩ.

Sau đó Long Nhật đã cùng những người quen tổ chức sử dụng ma túy ngay trong căn hộ của mình.

Ba ngày sau, theo kết luận điều tra, một người đàn ông tên Đức đến căn hộ để massage. Biết người này có ma túy đá, Long Nhật đồng ý mua một gói với giá 1 triệu đồng.

Sau khi người đàn ông này rời đi, Long Nhật tiếp tục cùng Đỗ Đình Giang (SN 1996, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Minh Nhựt, người quản lý của Long Nhật, sử dụng số ma túy vừa mua. Phần còn lại được giao cho Giang cất giữ.

Theo cơ quan điều tra, Kiều Quốc Nhã là tài xế riêng của Long Nhật. Nhã được xác định mua ma túy đá để sử dụng và bán lại cho nhiều người, trong đó có Long Nhật.

Trưa 26/3, lực lượng chức năng kiểm tra một địa chỉ tại phường An Lạc, phát hiện Nhã có biểu hiện nghi vấn. Quá trình làm việc, Nhã thừa nhận hành vi liên quan đến mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở và phát hiện dụng cụ liên quan đến ma túy.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo các mối quan hệ, trong đó có việc Long Nhật mua và sử dụng ma túy tại căn hộ.

Đến sáng 28/3, lực lượng chức năng kiểm tra, mời Long Nhật cùng một người bạn về làm việc. Kết quả xét nghiệm xác định nam ca sĩ dương tính với ma túy.

Sau khi Long Nhật bị đưa về làm việc, cơ quan điều tra tiếp tục khám xét nơi ở của Đỗ Đình Giang tại phường Tân Tạo và thu giữ khoảng 0,6 gram ma túy được cất trong phòng ngủ.

Theo lời khai của Giang, số ma túy này là phần còn lại sau lần sử dụng trước và do Long Nhật giao cho Giang cất giữ.

Chi tiết này trở thành một trong những căn cứ để cơ quan điều tra đề nghị truy tố Long Nhật về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, bên cạnh cáo buộc “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Từng nhận cát-sê nửa tỉ đồng

Phía sau cái tên Đinh Long Nhật trong hồ sơ tố tụng là một hành trình dài của ca sĩ Long Nhật. Long Nhật từng chia sẻ, ông được cha định hướng theo nghề giáo nhưng niềm đam mê nghệ thuật khiến ông chấp nhận rời Huế, tìm cơ hội được đứng trên sân khấu. Long Nhật gia nhập Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng ở Nha Trang. Những ngày đầu ông đi hát khi cát-sê chỉ khoảng 10.000 đồng, thậm chí có những ngày chỉ cần được ăn uống đầy đủ và buổi tối được bước lên sân khấu là đã thấy hạnh phúc.

Long Nhật cùng đồng nghiệp đã đi lưu diễn qua nhiều tỉnh thành và dành phần lớn thời gian cho tập luyện, biểu diễn. Những chuyến đi ấy giúp Long Nhật có cơ hội gặp nhiều khán giả và từng bước tạo dựng tên tuổi.

Những năm 1990, khi thị trường âm nhạc trong nước bắt đầu có nhiều chuyển động, Long Nhật không chạy theo những trào lưu nhạc trẻ mà kiên trì với dòng nhạc quê hương, dân ca và bolero trữ tình. Hình ảnh người ca sĩ trong tà áo dài, giọng hát ngọt và cách thể hiện thiên về cảm xúc dần trở thành nét nhận diện riêng.

Những ca khúc như “Mấy nhịp cầu tre”, “Tóc em đuôi gà”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Tình Huế”, “Nhớ nhau hoài”, “Hai chuyến tàu đêm”… góp phần đưa Long Nhật đến gần hơn với công chúng. Đặc biệt, những ca khúc về Huế và quê hương dường như trở thành một phần không thể tách rời khỏi hình ảnh của nam ca sĩ.

Sau này, khi vào TPHCM hoạt động tự do, Long Nhật tiếp tục đi hát, xuất hiện trên các chương trình truyền hình, gameshow và nhiều sân khấu khác nhau.

Có thời điểm, Long Nhật tiết lộ, mức cát-sê cao nhất mình từng nhận lên tới khoảng nửa tỷ đồng cho một show đám cưới. Con số này phần nào cho thấy sức hút của Long Nhật.

Tuy nhiên, Long Nhật đã không giữ được những ánh hào quang đó mà đã trượt dài để rồi đánh mất chính mình.

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#Đinh Long Nhật #Ca sĩ Long Nhật #Ma túy #Sân khấu #Tố trụng #Tóc em đuôi gà #Huế #Gameshow #Sử dụng ma túy #Tàng trữ ma túy

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