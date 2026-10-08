Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sở Xây dựng TPHCM nói gì về hàng loạt điểm ngập sau mưa lớn, triều cường?

Anh Nhàn

TPO - Hàng loạt tuyến đường tại TPHCM xuất hiện tình trạng ngập sau các đợt mưa lớn kết hợp triều cường. Sở Xây dựng cho rằng lượng mưa vượt tần suất thiết kế, triều cường ở mức cao, cùng ảnh hưởng từ một số công trình đang thi công là những nguyên nhân khiến tình trạng ngập diễn biến phức tạp.

Ngập nặng sau mưa lớn

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội TPHCM chiều 8/10, ông Phan Quốc Huy, Phó Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết các điểm ngập phát sinh trong những đợt mưa lớn vừa qua phần lớn là ngập tạm thời.

Theo ông Huy, thời gian và mức độ ngập phụ thuộc vào lượng mưa, thời gian mưa cũng như tình trạng mưa kết hợp triều cường. Tuy nhiên, một số tuyến đường ghi nhận tình trạng ngập kéo dài hoặc độ sâu ngập tăng, như Quốc Hương, R12, Cao Đức Hưng, Thảo Điền, Mã Lò,...

tp-c_1791381753442-2651055997892346622-2651055997892346622-5c0099386dca185a237212c8275c5e93.jpg
Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn tối 7/10 ở TPHCM. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo đại diện Sở Xây dựng, một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều tuyến đường ngập là lượng mưa thực tế vượt tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước.

"Hệ thống thoát nước TPHCM hiện được thiết kế để đáp ứng lượng mưa 85,3mm trong 3 giờ và mực triều cường tối đa 1,32m. Tuy nhiên, trong hai ngày 30/9 và 1/10, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 100mm chỉ trong 45 phút đến 1 giờ. Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nước không kịp thoát, gây ngập nhiều nơi", ông Huy nói.

Bên cạnh đó, ông Huy nói thêm, khi mưa lớn kết hợp triều cao, tình trạng ngập càng nghiêm trọng hơn. Ngày 28/9, đỉnh triều đạt trên 1,56m và ngày 29/9 đạt trên 1,51m, đều cao hơn mức thiết kế của hệ thống thoát nước.

Đại diện Sở Xây dựng cũng cho biết một số công trình lớn đang thi công có thể ảnh hưởng đến dòng chảy. Trong đó có dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát, cống thoát nước đường Lê Văn Thọ. Một số công đoạn thi công làm chậm dòng chảy, từ đó khiến tình trạng ngập sâu hơn khi xảy ra mưa lớn. Ngoài ra, công tác vận hành cống, kênh rạch tại một số nơi chưa đồng bộ, tình trạng lấn chiếm lòng kênh tiêu thoát nước vẫn còn xảy ra.

Xử lý 50 điểm ngập nặng

Để ứng phó tình trạng ngập, đại diện Sở Xây dựng cho biết trước mắt TPHCM sẽ tăng cường duy tu, nạo vét cống rãnh, bố trí lực lượng trực mưa, vận hành máy bơm ứng cứu và điều tiết giao thông tại các điểm ngập.

Về lâu dài, TPHCM sẽ phối hợp với Tây Ninh và Đồng Nai trong vận hành các hồ chứa thượng nguồn, chia sẻ dữ liệu thủy văn liên hồ chứa. TPHCM cũng sẽ hiện đại hóa, nâng cấp hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm để phục vụ việc điều tiết theo thời gian thực.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, TPHCM dự kiến triển khai 87 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 142.000 tỷ đồng, mục tiêu xử lý 50 điểm ngập nặng.

1791381753385-2651055997892346622-2651055997892346622-6140413d297fc151b189b00482c5ef49.jpg
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu

Trong năm 2026, thành phố dự kiến hoàn thành 9 dự án, xử lý 3 vị trí. Năm 2027 hoàn thành 45 dự án, xử lý 30 vị trí. Năm 2028 hoàn thành 9 dự án, xử lý 5 vị trí. Năm 2029 hoàn thành 6 dự án, xử lý 2 vị trí. Năm 2030 hoàn thành 18 dự án, xử lý 10 vị trí.

Dự án cống kiểm soát triều có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng khi hoàn thành sẽ góp phần cơ bản giải quyết tình trạng ngập tại 50 điểm ngập nặng.

Cũng liên quan tình trạng ngập, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết tiến độ các dự án hạ tầng thoát nước đang chịu tác động trực tiếp bởi mưa lớn kéo dài và triều cường.

Một điểm nghẽn khác là việc thu xếp nguồn vốn. Theo ông Dũng, nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng rất lớn, phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Mỗi nguồn vốn lại do cơ quan có thẩm quyền khác nhau quản lý với những quy định riêng, dẫn đến việc phối hợp giải ngân có thời điểm chưa đồng bộ.

Về nguy cơ phát sinh điểm ngập trong quá trình thi công, ông Dũng cho biết tất cả các dự án đều yêu cầu nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát lập phương án bảo đảm thoát nước tạm.

Đối với tình trạng ngập tại đường Phan Huy Ích vừa qua, ông Dũng cho rằng việc ngập không hoàn toàn do lỗi thi công dự án kênh Tham Lương - Bến Cát.

Theo ông Dũng, khu vực đường Phan Huy Ích là điểm tập trung cửa xả của kênh Hy Vọng, tuyến thoát nước cho khu vực sân bay. Khi xảy ra trận mưa có vũ lượng rất lớn kết hợp đúng thời điểm triều cường dâng cao khiến tình trạng ngập xảy ra.

Xem thêm

#Ngập nước TPHCM #Triều cường #Hệ thống thoát nước #Dự án chống ngập #Công trình thi công

Cùng chuyên mục

Hàng quán TPHCM đóng cửa vì mưa lớn, đường ngập sâu

Hàng quán TPHCM đóng cửa vì mưa lớn, đường ngập sâu

TPO - Đến 23 giờ 30 ngày 7/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn ngập sâu. Mưa lớn từ chiều đến khuya khiến nhiều hàng quán phải đóng cửa, người dân chật vật tìm đường về nhà.

Thịt đông lạnh nhập khẩu: Mua càng nhiều, giá càng rẻ

Thịt đông lạnh nhập khẩu: Mua càng nhiều, giá càng rẻ

TPO - Mặc dù phải vận chuyển hàng nghìn kilomet để vào Việt Nam nhưng thịt heo, bò, gà đông lạnh nhập khẩu đang được bán với mức giá thấp đáng kể so với hàng trong nước. Mặt hàng này xuất hiện ngày càng phổ biến, từ chợ đầu mối, siêu thị đến các kho thực phẩm và hội nhóm trên mạng…

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định, nhằm giảm ùn tắc và tăng an toàn giao thông. Các phương án được triển khai từ ngày 10/10.

Tại phường Thủ Đức nước vẫn ngập nặng sau nhiều cơn mưa lớn

Chuyên gia hiến kế để TPHCM thoát ngập

TP - TPHCM cần tính đến những không gian có thể giữ và chứa nước thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống cống, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM hiến kế.

TPHCM hứng gần 4.000 tia sét chỉ trong 2 ngày, vì sao?

TPHCM hứng gần 4.000 tia sét chỉ trong 2 ngày, vì sao?

TPO - Chỉ trong 2 ngày, TPHCM ghi nhận gần 4.000 tia sét, trong đó hàng nghìn tia đánh xuống mặt đất khi mưa lớn trút xuống. Cơ quan khí tượng lý giải hiện tượng này liên quan đến nhiễu động khí quyển trên cao, hội tụ gió và rãnh áp thấp, tạo môi trường thuận lợi cho mây đối lưu phát triển mạnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe