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Người lính

Hàn Quốc thử vũ khí siêu vượt âm nội địa đầu tiên, tham vọng tạo bước ngoặt chiến trường

Bình Giang

TPO - Ngày 8/10, Hàn Quốc tiến hành thử nghiệm bay vũ khí siêu vượt âm đầu tiên do nước này tự phát triển.

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Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự lễ kỷ niệm ngày 1/10. (Ảnh: Yonhap)

Loại vũ khí mới được thiết kế để bay với tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh và né các hệ thống phòng thủ tên lửa, đưa Seoul tiến gần hơn tới năng lực vũ khí mà nước này cho rằng có thể tạo ra bước ngoặt trên chiến trường.

Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng nào về thông tin này. Tuần trước, Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa siêu vượt âm ra vùng biển gần Nhật Bản.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự cuộc thử nghiệm ngày 8/10 và khẳng định đây là bước tiến quan trọng trong việc củng cố năng lực phòng thủ thông thường của đất nước. Tuyên bố không cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra ở đâu.

Hàn Quốc cho biết, vũ khí đã tách khỏi tên lửa đẩy ở độ cao dự kiến, sau đó hạ xuống và thực hiện các động tác cơ động cả theo phương thẳng đứng lẫn phương ngang trước khi đánh trúng mục tiêu thử nghiệm. Tuyên bố cho biết sau khi được hoàn thiện, vũ khí này sẽ có khả năng bất ngờ tấn công các mục tiêu quan trọng trong “khu vực tác chiến trên Bán đảo Triều Tiên”.

Ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc “phải bảo đảm an ninh bằng chính sức mạnh của mình”.

Cùng ngày, ông thị sát tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5, loại tên lửa mạnh nhất của nước này.

Tuyên bố của Văn phòng tổng thống Hàn Quốc không đề cập đến bất kỳ phát biểu trực tiếp nào của ông Lee về Triều Tiên.

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng trong những tuần gần đây, sau khi 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong các vụ nổ mìn hồi tháng trước, ở khu vực biên giới liên Triều.

Quân đội Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu kết luận các vụ nổ là do mìn mà phía Triều Tiên gài. Bình Nhưỡng phủ nhận trách nhiệm và chế giễu yêu cầu xin lỗi của Seoul.

Triều Tiên cũng đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm vũ khí, trong bối cảnh Chủ tịch Kim Jong Un mở rộng chương trình hạt nhân quân sự và ngày càng có lập trường cứng rắn hơn với Seoul.

Cho đến nay, Bình Nhưỡng vẫn bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc khôi phục đàm phán ngoại giao.

Tổng thống Lee chủ trương tăng cường đối thoại với Triều Tiên và giảm bớt những phát ngôn cứng rắn, ngay cả khi dư luận phẫn nộ với vụ nổ mìn.

Ông Lee cũng kêu gọi tăng cường năng lực phòng thủ thông thường của Hàn Quốc, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Washington đơn phương quyết định thu hẹp một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với Hàn Quốc vào tháng 8.

Theo AP, Yonhap

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#Tên lửa siêu vượt âm #Hàn Quốc #Triều Tiên

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