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Giải trí

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Hoài Lâm xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng

Ngọc Ánh

TPO - Ca sĩ Hoài Lâm công khai xin lỗi nhiều đàn anh trong nghề và khán giả sau những hành động, suy nghĩ tiêu cực trên mạng xã hội thời gian qua.

Sau đám cưới với Ngọc Trinh, ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ đăng bài xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng - người mà nam ca sĩ gọi là sư phụ - cùng những người đã yêu thương, dìu dắt anh.

Nam ca sĩ thừa nhận có những hành động, suy nghĩ tiêu cực trên mạng xã hội, đồng thời tuyên bố sẽ chăm chỉ đi hát để kiếm tiền lo cho gia đình và con cái.

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Sự nghiệp Hoài Lâm trải qua nhiều thăng trầm.

“Xin lỗi sư phụ và những người đã thương yêu con vì thời gian qua con đã nghỉ ngơi không đúng cách, có những hành động và suy nghĩ tiêu cực trên Facebook, khiến sư phụ cùng những người yêu thương con buồn lòng và thất vọng”, nam ca sĩ viết.

Hoài Lâm thừa nhận những thành quả có được trong sự nghiệp không chỉ đến từ năng khiếu mà còn nhờ sự chỉ dạy của những người thầy và tình cảm của khán giả. Anh cho rằng bản thân cần sống có trách nhiệm hơn, đồng thời muốn chứng minh sự thay đổi bằng hành động thay vì tiếp tục xin lỗi.

Hoài Lâm nói sẽ cố gắng đi hát ở chùa, đám cưới, tiệc liên hoan hay cứ nơi nào có khán giả chào đón anh.

Nam ca sĩ cũng nhắc đến trách nhiệm đối với gia đình, con cái và mong muốn kiếm tiền bằng chính sức lao động. Anh hy vọng trong tương lai có điều kiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hoài Lâm mong muốn trở nên vững vàng, thành công và có tài chính ổn định, không phải để hơn thua với người khác mà để chăm lo cho những người mình yêu thương.

Cuối bài viết, anh gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hứa Minh Đạt, gia đình, bạn bè và khán giả. Nam ca sĩ mong được bỏ qua những thiếu sót, đồng thời khẳng định sẽ sống tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn.

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Nam ca sĩ tổ chức đám cưới hôm 6/10.

Lời xin lỗi được Hoài Lâm đưa ra sau khi anh tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long ngày 6/10. Cô dâu sinh năm 2004, kém nam ca sĩ 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Hôn lễ có sự tham dự của người thân, bạn bè và một số nghệ sĩ. Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng đã về Vĩnh Long dự đám cưới, chúc phúc và biểu diễn trong ngày vui của Hoài Lâm.

Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995, được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi. Anh nổi tiếng sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen năm 2014, ghi dấu ấn qua các ca khúc Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi.

Dù sở hữu giọng hát được yêu thích, sự nghiệp Hoài Lâm trải qua nhiều biến động. Anh nhiều lần tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Cuối năm 2024, nam ca sĩ gây chú ý khi rời công ty quản lý, thông báo sử dụng tên thật Tuấn Lộc hoặc Tulo để đi hát.

Cùng thời điểm, Hoài Lâm phải nhập viện điều trị vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, hủy một số chương trình biểu diễn. Những thay đổi về ngoại hình, phong độ và đời sống cá nhân của anh cũng trở thành chủ đề bàn luận.

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#Hoài Lâm #đám cưới Hoài Lâm Vĩnh Long #Đàm Vĩnh Hưng Hoài Lâm

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